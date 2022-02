Madagascar: CFM-CENI - " Prévoir les crises autour des élections "

Une délégation du CFM conduite par son président Alphonse Maka et composée de ses vice-présidents Jean et Zalifa Bente Salim, a été reçue en audience par le président de la CENI, Arsène Dama.

L'objet de l'entretien a été la remise du référentiel du CFM, intitulé le " Soatoavina Malagasy ", source d'apaisement électoral en vue de prévoir les crises autour des élections. Les crises qui se sont succédé à Madagascar sont généralement d'origine électorale, notamment du fait de la remise en cause de l'organisation électorale et des résultats de vote. Elles constituent une entrave au rouage de l'économie et provoquent la dégradation de la société malgache en général et du Fihavanana, icône de l'identité malgache en particulier.

Malgré les efforts entrepris après crises, le retour à une situation normale semble difficile. Ainsi, le Conseil du Fampihavanana Malagasy opte-t-il pour une démarche participative en vue d'apporter des solutions pérennes aux crises électorales et pour la mise en place d'une élection apaisée, inclusive, transparente et crédible, tant attendue par le peuple souverain et gage du développement de la Nation. Telles sont les raisons qui poussent le Conseil du Fampihavanana Malagasy à élaborer ce référentiel issu des collectes d'idées, des descentes sur terrain effectuées par les Membres et des recommandations de la part des forces vives de la nation. Le Conseil du Fampihavanana Malagasy apporte les présentes aspirations axées sur : la revalorisation de l'approche participative, la pratique du " Soatoavina malagasy " dans le processus de l'organisation électorale et le respect de la valeur éthique morale dans la gouvernance électorale.

Démarche. A l'issue de l'entretien et devant la presse présente, le président du CFM a fait savoir qu' " une telle démarche a été entreprise afin d'endiguer les crises autour des élections à venir. Il ne faut pas attendre nos partenaires internationaux pour éviter les problèmes. Par ailleurs, l'organisation des élections libres et acceptées par tous n'est pas seulement l'affaire de la Ceni, mais plutôt de toutes les parties prenantes, entre autres le CFM, la société civile, la presse et les autorités étatiques. Et c'est dans cette optique que le CFM a remis entre les mains de la CENI ce référentiel. Ce n'est qu'un début, le CFM envisage par la suite de remettre d'autres copies entre les mains des différentes Institutions qui prennent part à l'organisation des élections, principalement le président de la République, les parlementaires, le Premier ministre... ".