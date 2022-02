Madagascar: Gestion et gouvernance des migrations - La CUA et l'OIM rassemblent les parties prenantes

" Une gestion maîtrisée des migrations vers la CUA et ses zones périurbaines, et une intégration adaptée des migrants ", telle est la vision formulée par la CUA concernant la gestion de la migration.

De jour en jour, la Commune urbaine d'Antananarivo fait face aux défis de la migration non maîtrisée en provenance des zones rurales ou urbaines. Ce constat peut d'ailleurs être étendu à l'ensemble de la ville d'Antananarivo. Les changements observés dans les zones rurales, à savoir une plus forte propension à la pluriactivité et donc à la migration, ne sont pas propres à la ville d'Antananarivo. D'autant que cette dernière n'a pas été pensée pour soutenir cette urbanisation rapide.

Néanmoins, les études sur les migrations ont produit des résultats tout à fait intéressants. Des défis ont été identifiés lors de la réalisation du Diagnostic Migratoire Urbain Rapide et de la tenue d'une conférence de concertation. Cela entre dans le cadre du projet " Intégration de la migration dans le développement urbain durable et inclusif à Antananarivo ", financé par le Fonds de l'OIM pour le développement (IDF), l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et la CUA.

Ces acteurs ont planifié ensemble une stratégie pluriannuelle pour la gestion et la gouvernance des migrations en lien avec le développement urbain durable et inclusif de la CUA. Dans l'ensemble, trois axes stratégiques sont identifiés, dont la migration et le développement urbain, la migration et l'inclusion sociale et professionnelle et la gouvernance multi-acteurs concentrés de la migration.

La mise en œuvre de ces stratégies s'étalera sur trois ans. " Dans le court terme, certaines activités identifiées dans la stratégie seront testées au sein de la CUA et les communes périurbaines, à travers la mise en œuvre de trois initiatives pilotes, notamment la mise en place d'un service digitalisé d'enregistrement, d'un marché communal dans une commune périurbaine et le renforcement des outils de communication ", selon les explications.