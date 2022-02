Ile Maurice: Météo - Après la grêle, orages et pluie au rendez-vous

"J'ai soudain entendu un grand bruit assourdissant sur les feuilles de tôle qui couvrent la terrasse et sur ma voiture.

J'ai eu très peur puisque je ne savais pas ce que c'était", témoigne Veedushi Bissessur, une habitante de QuatreBornes. Beaucoup plus loin, Edley Jaymangal, de Rose-Hill, raconte la même chose. "Il était midi trente quand j'ai entendu du bruit devant le garage. Peu avant, il y avait eu un grand coup de tonnerre et la foudre a touché le sol juste en face de ma maison. C'était effrayant et impressionnant à la fois. C'était comme dans un film", déclare ce quinquagénaire.

Pour sa part, John Anseline à Trèfles croyait que quelqu'un jetait des glaçons sur son véhicule. "En regardant bien, j'ai vu que c'était de la grêle." Plusieurs habitants de Quatre-Bornes et de Rose-Hill ont été surpris par la grêle, hier. Ensuite, la météo de Vacoas a émis un avis de fortes pluies pour le Sud.

Selon un prévisionniste mauricien, les conditions sont réunies pour que des orages et la pluie affectent le Sud, le plateau central et l'Ouest cet après-midi. Pour la grêle, tout dépend de la hauteur du "plafond de refroidissement" dans l'atmosphère. Quand celui-ci est bas, des particules de glace dans les nuages n'ont pas le temps de fondre avant de toucher le sol. "Il est difficile de prédire quand ce plafond de refroidissement sera bas.

Donc, nous ne pouvons pas dire s'il y aura de la grêle lundi (NdlR, aujourd'hui). En revanche, je peux vous dire qu'il y aura des orages et de la pluie", dit-il. En effet, l'atmosphère est chaude, humide et instable favorisant la formation de nuages et d'orages. "Pendant les orages, le public est conseillé de rester à l'abri, d'éviter les plaines et les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres", conseille la météo.