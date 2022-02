Madagascar: Aménagement du territoire - Vers une coopération renforcée avec la Banque mondiale

Le ministre Hajo Andrianainarivelo a reçu la directrice régionale Afrique de la Banque mondiale, Idah Psawarayi à Anosy.

Des projets de modernisation des services publics ont été discutés entre le ministre Hajo Andrianainarivelo et la directrice régionale Afrique de la Banque mondiale, Idah Psawarayi. C'était jeudi dernier, lors d'une rencontre entre les deux parties, dans les locaux du MATSF (Ministère de l'aménagement du territoire et des services fonciers), à Anosy. Selon les informations fournies à l'issue de la rencontre, plusieurs sujets ont été discutés, notamment ceux qui concernent la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, dans les secteurs de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des services fonciers.

Le ministre Hajo Andrianainarivelo a mis en avant les visions et projets de modernisation des services fournis par son ministère, par le biais de la dématérialisation et la numérisation des données. Par ailleurs, la directrice régionale de la Banque mondiale, le ministre malgache et leurs équipes respectives, ont également discuté de l'avancement des projets qui sont sous tutelle du MATSF et financés par cette institution financière internationale.