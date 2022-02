Madagascar: La Teinturerie - La solidarité " Vatsiray " bien ficelée

Une réussite pour l'évènement " Vatsiray " à la Teinturerie Ampasanimalo, samedi durant la journée et jusqu'en soirée.

Entre musique et action de bienfaisance, l'équilibre a été respecté. Les populations des régions les plus touchées par les passages des deux derniers cyclones vivent un enfer. Les milliers de sinistrés et les pertes en vie humaine ont alors motivé les jeunes de l'association " Ekah ".

Hier matin, les dons collectés lors de ce concert de solidarité ont été remis au Bureau national de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). Pour la partie concert, samedi a vu la participation de têtes d'affiche comme Mashmanjaka, le monsieur ragga actuel. Son passage a, comme à l'accoutumée, été chaudement suivi par le public.

Tout comme celui des rappeurs d'Anakandria qui se place désormais comme un incontournable de la scène hip hop tananarivienne. Les " lyrics " sans fioritures, toujours tournés vers le collectif, le band a ajouté plus de flamme sur la scène. Ensuite, le groupe Io Anay Mazavaloha a clôturé le mini concert. Une véritable claque sonore. Mêlant les influences, avec une instrumentation de plus en plus recherchée. Il y a du reggae, du jazz, du rock, du terroir... bref, un bon prétendant pour la scène de la musique du monde d'ici et d'ailleurs.

Le set a été conclu par un " tsapiky " endiablé. Mission accomplie pour la formation, et aussi pour " Vatsiray ". Il ne reste plus qu'à espérer que la météo soit maintenant clémente. Et que ce soit le seul et unique concert de solidarité de cette année pour les sinistrés.