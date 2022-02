Madagascar: Ville d'Antananarivo - Lancement des travaux de réhabilitation des routes

" Il n'y aura plus de points noirs ni de nids de poule sur toutes les routes de la ville d'Antananarivo ". Le ministre des Travaux Publics, Jerry Hatrefindrazana, l'a annoncé vendredi dernier.

C'était lors du lancement des travaux de réhabilitation du tronçon de route reliant Anosibe et Anosipatrana, d'une longueur linéaire de 627m. Son département ne ménage ainsi pas ses efforts pour remettre en état les tronçons de route, dans un état de dégradation avancé faisant la grogne de nombreux usagers. La réhabilitation de nombreux tronçons de route, dont entre autres, l'axe bretelle RN7, le by-pass, Andavamamba, Vasakôsy, Antohomadinika, 67ha, l'axe Cotona-Tsaralalàna, devant le consulat de France et en face de la pharmacie d'Analakely, est prévue. Les autres tronçons de route comme l'axe Shell Ambatoroka-Ambohipo-Ambolokandrina, l'axe rond point Andranomanalina-Jovena-67ha, l'axe croisement du marché d'Isotry-67ha, l'axe croisement Ambodinisotry-BMH, l'axe rond point Andranomanalina-Arrêt Bus 30-Vatobe 67ha et l'axe Vatobe-67ha Avaratra-Atsinanana, seront également à réfectionner.

Répartition des tâches. Il en est de même pour les tronçons de route desservant l'axe croisement Seimad-Jovena 67ha, l'axe du ministère de la Fonction Publique jusqu'au Vatobe, l'axe Coum 67ha-Cenam, l'axe Jovena-Arrêt Bus Itaosy et l'axe Super Maki-Ravitoto ainsi que l'axe Arrêt Bus 30-Vatobe-poste des 67ha. Le ministre de tutelle tient à préciser qu'il y a une répartition des tâches entre son département, la région d'Analamanga et la commune quant à la réhabilitation des routes dans la capitale, suivant les instructions du président de la République.

A titre d'illustration, " la réfection du tronçon de route entre Anosibe et Anosipatrana relève de la compétence du ministère étant donné que les travaux nécessitent l'intervention des gros engins. Une partie de ces tronçons de route à réhabiliter sera réalisée par la région ", a-t-il ajouté. Il est à noter que les travaux de réhabilitation du tronçon de route desservant Ambolokandrina et Ambohipo ont également démarré vendredi dernier. Et lui d'enchaîner qu'il faut bien entretenir ces infrastructures communes. Des autorités et des élus locaux ont assisté à ce lancement des travaux de réfection du tronçon de route reliant Anosibe et Anosipatrana.