Madagascar: Cartographie du nord - De nouvelles ortho-images satellitaires et photos aériennes

Plus de précisions ! C'est ce qu'offrent les nouvelles ortho-images satellitaires et photos aériennes à haute résolution, remises officiellement par le projet Casef (Croissance agricole et sécurisation foncière), au MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers).

Cette livraison concernant la zone nord - plus précisément les régions Boeny, Sava, Diana et Sofia - s'est tenue la semaine dernière, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans les locaux du ministère à Anosy. " L'objectif du projet Casef est d'appuyer le MATSF à moderniser les outils de gestion et de sécurisation foncière ; de disposer d'un référentiel unique pour les repérages, l'identification et la délimitation touchant les terrains et toutes autres actions foncières ; de servir pour la fiabilisation des Plans Locaux d'Occupation Foncière unique pour le repérage et la délimitation des terrains par les services fonciers et les guichets fonciers et d'améliorer la gestion foncière des différents statuts des terres ", ont indiqué les responsables du projet, qui a financé entièrement l'opération d'acquisition des ortho-images satellitaires et photos aériennes haute résolution.

Mise à jour. D'après les explications, ces nouveaux instruments seront utilisés principalement par le FTM (Foibe Tao-saritany Madagasikara), la Direction Générale des Services Fonciers et la Direction des Services Topographiques. En effet, ces départements vont s'occuper du traitement de ces données photographiques pour la mise à jour des cartographies de base, la mise à jour des Plans Locaux d'Occupation Foncières, etc. Par la suite, ce sera le MATSF par le biais du FTM - Autorité nationale de la cartographie et de l'Infrastructure Nationale de Données Géographiques et Hydrographiques - qui assure la diffusion et la mise à disposition de ces ortho-images satellitaires aux usagers du secteur public, tout domaine d'intervention confondu.