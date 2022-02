Madagascar: Betafo - Une ville fière de ses sportifs

L'ouverture officielle de la saison sportive 2022 de Betafo, samedi dernier, a tourné à une démonstration de force d'une ville, une des plus sportives de la région Vakinankaratra, sinon un leader incontesté.

Initiée par le délégué de la Jeunesse et des Sports, Salema Randriarisoa, la fête a largement rempli son contrat avec un culte œcuménique dirigé par le pasteur Josefa Randriamihaja en présence des différents responsables étatiques dont le député Lova Fiarovana ainsi que la cheffe du district, Ravakiniaina Randrianarivo.

Des champions à la pelle. Sitôt le discours d'usage où la cheffe du district ne tarissait pas d'éloges à l'endroit du député, le Dr Lova Fiarovana, pour son implication dans le développement du sport et, par ricochet, de la jeunesse d'une circonscription qui bombe le torse pour avoir réussi dans plusieurs disciplines.

Le mot est d'ailleurs faible pour décrire le succès des natifs de Betafo dans de nombreuses disciplines avec les titres de champion de Madagascar.

À tout seigneur tout honneur, on notera en premier les champions du monde de la pétanque dont Jean Jacquis Randrianandrasana dit " Robot ", Hery Razafimahatratra mais également le junior Newton Andriamanantoanina. Il y a aussi les champions de Madagascar notamment Nanah et Ndrema mais aussi Mamy Ronaldinho. Autant de boulistes de renom qui confirment combien Betafo est un véritable vivier de la pétanque à Madagascar. Même en handisport, le trio composé de Lanto Raherimalala, Jean Joseph Rafalimanana et Jean Eric Randrianjafinirina, vient de remporter le titre de champion de Madagascar et de se qualifier par la même occasion au tournoi de La Réunion.

On signalera aussi au passage les champions de karaté dont tout dernièrement Eliane Razafindranoro chez les moins de 61 kg mais aussi les frères Bétyl Radoson et Daso Andriamanantsoa. Ce dernier vient d'être élu à la tête de la ligue du Vakinankaratra en Kick-boxing.

Le Dr Lova Fiarovana investi corps et biens dans le sport et la jeunesse de Betafo.

En boxe savate, Betafo a aussi un champion de Madagascar en la personne de Soloharilala Jean Juvence.

Dom, une valeur sûre. Même dans les disciplines encore méconnues à Madagascar telles l'escrime et le pentathlon moderne, Betafo possède déjà des champions, entre autres Fanomezantsoa Lanto en escrime et Nomenjanahary Rakotoniaina en pentathlon moderne chez les moins de 17 ans ainsi que Rondro Harivololona chez les moins de 17 ans.

Parmi les sportives de Betafo qui ont réussi, on citera la gardienne de l'équipe nationale de handball, Fy, surclassée chez les seniors alors qu'elle était junior avec l'or de la CJSOI au cou. Il y a aussi l'arbitre international Hanjavola Dominique ou tout simplement Dom pour ses proches. Inscrite dans la liste FIFA de 2019, elle a immédiatement fait sensation aux Jeux Africains au Maroc. Depuis, son nom figure dans les grands rendez-vous du football africain notamment en Angola et au Botswana.

Avec ce palmarès assez impressionnant, faut-il s'étonner de voir Betafo être doté d'un terrain de football en pelouse synthétique mais également un gymnase de 1 000 places. Des investissements qui s'inscrivent dans la durée et qui renvoient une belle image du président Andry Rajoelina. Dans 50 ans voire plus, on entendra encore parler de ces réalisations.