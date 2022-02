Algérie: Le pays suit de "façon continue" la situation de ses ressortissants en Ukraine

Alger — Les autorités algériennes suivent avec "beaucoup d'attention et de façon continue la situation de nos ressortissants en Ukraine", à la lumière des développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays et tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur prise en charge, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger.

Le Ministère précise avoir mis en place une cellule de crise et "mobilisé des moyens humains et matériels pour le suivi de nos ressortissants se trouvant en Ukraine où l'ambassade d'Algérie s'emploie à assurer des interactions directes et indirectes avec nos compatriotes se trouvant dans différentes agglomérations et régions du pays".

Dans le même temps, l'appareil diplomatique algérien en Ukraine et dans les pays voisins est pleinement mobilisé pour assurer une assistance aux ressortissants qui parviennent aux frontières des pays voisins de l'Ukraine.

"Nos représentations diplomatiques en Pologne et en Roumanie ont entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l'entrée de nos ressortissants depuis l'Ukraine. En définitive, les autorités hongroises, polonaises, roumaines et moldaves ont toutes confirmé que les résidents étrangers en Ukraine peuvent se rendre dans les quatre pays sans visa mais avec un passeport en cours de validité", ajoute le ministère qui "recommande vivement" aux membres de la communauté désireux de quitter l'Ukraine et non munis de documents de voyage valides à prendre attache avec l'ambassade d'Algérie à Kiev pour l'établissement de passeports d'urgence.

Dans ce contexte, la diplomatie algérienne déplore le décès, survenu le 26 février à Kharkiv, du ressortissant algérien Talbi Mohammed Abdel Monaim, âgé de 24 ans, paix à son âme. "En relation et en communion avec le père du défunt, confirmation de cette triste nouvelle a été obtenue grâce à des démarches auprès des services hospitaliers qui nous ont indiqué que le défunt aurait succombé suite à une blessure par balle au niveau de la tête", indique encore le Ministère.

En outre, les autorités algériennes "recommandent vivement aux ressortissants algériens qui n'ont pas quitté l'Ukraine de faire preuve de vigilance accrue et de se conformer aux mesures de sécurité les plus strictes pour s'épargner les incertitudes actuelles et les risques que comportent les circonstances".