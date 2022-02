Sénégal: Eliminatoires FIBA Basketball World - Les Lions terminent en beauté

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a dominé largement le Kenya, 100-55, dimanche au Dakar Arena, terminant ainsi en beauté la seconde fenêtre des éliminatoires du FIBA Basket World.

Au lendemain de leur match perdu contre la RDC, les Lions ont été très rapide dans le jeu face à une équipe kenyane, lanterne rouge du groupe. Ils ont déroulé devant leur public, avec une adresse au rendez-vous.

A la fin du premier quart temps, l'écart est de 18 points (28-18). A la mi-temps, cet écart est passé de 18 points à 24 points (53-29).

Le troisième quart temps va ressembler aux deux premiers. Et sans forcer, les protégés de l'entraineur Mamadou Guèye "Pa Bi" vont terminer la rencontre en fanfare avec 45 points d'écart (100-55).

Ce dimanche, l'Egypte a enregistré sa deuxième victoire, en battant (62-51) la République démocratique du Congo (RDC) lors de la troisième journée de la poule D.

Le Sénégal est leader de son groupe avec cinq points devant l'Egypte et la RDC.

Un peu plutôt dans la journée, le Soudan du Sud a signé sa troisième victoire, en battant (74-68) le Cameroun dans le groupe B.

Pour leur première participation aux éliminatoires du Mondial, les Sud-Soudanais ont séduit à Dakar, en réalisant un parcours sans faute avec trois victoires en autant de sorties.

Avec ses trois succès, le Soudan du Sud termine à la tête de la poule B et se qualifie au second tour des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023.

Le Sud-Sud, la Tunisie et le Cameroun vont disputer le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.

Les trois meilleures équipes des groupes B (Soudan du Sud,Tunisie et Cameroun) et D (Egypte, Sénégal et République démocratique du Congo) vont prendre à la seconde phase des Eliminatoires. Ils rejoignent le Nigeria, le Mali et l'Ouganda (poule A) et la Côte d'Ivoire, l'Angola et la Guinée (poule C).

Les 16 équipes nationales africaines jouent les éliminatoires du FIBA Basketball World Cup à travers des fenêtres de compétition en février et août 2022.

Les trois meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour le deuxième tour des éliminatoires zone Afrique.

A la fin, les cinq meilleures obtiendront le billet pour la Coupe du Monde FIBA 2023, une compétition qui regroupera 32 pays.