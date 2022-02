Cote d'Ivoire: Développement local - Ahoussou-Kouadio s'engage à accompagner le Réseau d'action du Grand centre

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu, le jeudi 24 février, à sa résidence à Cocody-Riviera Golf, le Réseau de réflexion et d'action pour le Grand centre (Reac). Des membres de cette structure étaient allés lui présenter les vœux du nouvel an. Michel Koffi, le président de cette organisation, a saisi cette occasion pour lui présenter officiellement sa structure, ainsi que l'équipe dirigeante .

" Le Reac est une organisation apolitique qui s'est donné pour mission de mobiliser les forces vives du Grand centre aux fins de travailler à la satisfaction des préoccupations d'intérêt général et sectoriel des populations dans le V Baoulé. (...) Nous vous remercions infiniment pour votre soutien dans la mise en place du Reac. Merci pour votre leadership et vos actions en faveur de nos parents dans le Grand centre ", a-t-il indiqué.

Jeannot Ahoussou-Kouadio, le président du Sénat, séduit par l'objectif du Reac et de la démarche de Michel Koffi qui est, par ailleurs, son chef de cabinet, s'est engagé à accompagner les activités de cette structure à vocation développement local. " Cher frères et sœurs, votre ambition est noble et vous devez persévérer [...].

Je crois que nous avons tous ici le défi de faire du Reac un géant, un géant fort et solide dans le paysage sociopolitique ivoirien. Nous allons, chacun d'entre nous, y contribuer, moi en premier. Je voudrais partager avec vous ma joie de vous voir unis pour la cause commune. La cause, c'est le bonheur dans le Grand centre.

Se mettre à la disposition de ses parents, se préoccuper de ses parents, prendre en compte toutes leurs difficultés, prendre en compte tous leurs problèmes et vouloir chercher à apporter sa petite pierre ardente pour régler ces problèmes, cela est louable, cela mérite d'être salué ", s'est-il félicité.

Jeannot Ahoussou-Kouadio a déclaré qu'il est prêt à soutenir tout ce qui est association, tout ce qui contribue à la cohésion, à l'unité. Il a donc exhorté les membres du Reac à faire de leur organisation, un instrument de paix et de cohésion dans le Grand centre. Le Reac, selon son président Michel Koffi, revendique au total 747 représentations installées dans 4 régions.

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin,, était aux côtés du président du Sénat.