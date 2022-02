Cote d'Ivoire: Circonscription de Lakota commune et sous-préfecture - Le député Kouyaté Abdoulaye cède sa place à l'Assemblée nationale à son suppléant

Kouyaté Abdoulaye, directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamara, député de la circonscription de Lakota-commune et sous-préfecture, vient de démontrer qu'il ne s'accrochait pas à son poste en violation des textes.

En effet, il a, au cours de la cérémonie d'investiture du délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci), à la place Zéga à Lakota, samedi 26 février 2022, fait la déclaration suivante en présence du secrétaire général de préfecture de Lakota, du député-maire Samy Merhy, des chefs traditionnels et de communautés, des associations de femmes et de jeunes, des guides religieux :

"A partir d'aujourd'hui, je laisse ma place de député à l'Assemblée nationale à mon suppléant Koné Amidou dit Kissinger. Désormais, c'est lui qui siégera au nom de la circonscription de Lakota-commune et sous-préfecture conformément au texte". Après quoi, il a remis à son successeur l'écharpe et l'insigne qui font de lui désormais le député de la nation.

Kouyaté Abdoulaye s'est ensuite réjoui de l'entente entre les cadres et les élus de Lakota. Il a mis un accent particulier sur la présence du représentant du ministre Lida Kouassi Moïse à cette cérémonie qui, selon lui, est un signal fort pour le département de Lakota.

Il a, à cette occasion, lancé un appel à la population, aux élus et cadres de Lakota : "Nous avons le devoir de donner l'exemple à la jeunesse en tant qu'aînés en prônant la paix, la cohésion, l'union. Car Lakota est notre bien commun, notre bien à tous. La politique est un jeu. Je souhaite qu'à chaque alternance du pouvoir et à chaque renouvellement générationnel qu'il y ait un fils de Lakota au cœur du pouvoir qui pensera aux populations et au développement de notre département".

Cette cérémonie a pris fin par l'investiture du délégué départemental du Cnjci, Coulibaly Ibrahim Kader par les autorités et en présence du président national du Cnjci, Ibrahima Diabaté et du parrain Kéyo Yaya, directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État.