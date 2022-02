Cote d'Ivoire: Propreté et assainissement du cadre de vie/Bouaké Fofana - " Nous réussissons à enlever 90 % des déchets produits par jour à Abidjan "

La politique d'assainissement et de propreté du cadre de vie du gouvernement ivoirien porte ses fruits à Abidjan. L'action conjuguée du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) et des deux opérateurs de la filière déchets, Ecoti-Sa et Eco Eburnie, permet, depuis quelques années, de faire face efficacement aux 4000 tonnes d'ordures produites journellement dans la capitale économique. " Nous réussissons à enlever 90 % des déchets produits par jour à Abidjan ", a révélé Bouaké Fofana, à ce sujet, samedi, lors d'un déjeuner de presse organisé par son département à l'hotel N'Sah de Grand-Bassam.

Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a, à l'occasion, présenté les grandes lignes de son action. Il a précisé que les 10 % de déchets que les services de ramassage et de collecte n'arrivent pas à enlever dans le district d'Abidjan sont produits dans les zones à risque, difficiles d'accès, et qui ne devraient pas être habitées. " Nous allons déguerpir les occupants de ces sites et les réaménager pour éviter toute recolonisation ", a rassuré le ministre.

Les travaux de déguerpissement des zones à risque sont prévus en avril prochain, en prévision de la saison des pluies.

Bouaké Fofana a également indiqué que son département va bientôt se doter de deux textes de loi majeurs pour règlementer les secteurs de l'assainissement et de la salubrité en Côte d'Ivoire. " Nous avons le projet de Code de l'assainissement et celui du Code de l'hygiène et de la salubrité. Le second, préparé conjointement avec le ministère en charge de la Santé est prêt. Il sera présenté au gouvernement dans les semaines à venir. Le premier sera prêt au début du second semestre de 2022 ", a fait savoir l'autorité gouvernementale. Soulignant que ces deux instruments donneront les moyens d'actions au Minass pour amener les populations ivoiriennes à entretenir et maintenir propre leur cadre de vie. Ces textes permettront surtout au gouvernement de passer à la répression et à la sanction des contrevenants aux règles de salubrité.

A propos de l'usage prohibé de certains formats d'emballage plastique, Bouaké Fofana a reconnu la difficulté d'application du décret d'interdiction de 2014. Pour lui, il faut plutôt prendre le mal à la racine en discutant avec les industriels et les distributeurs.

Le Minass, qui avait à ses côtés plusieurs collaborateurs, a appelé les Ivoiriens à s'approprier la politique de l'assainissement du cadre de vie du gouvernement. " Chacun de nous doit poser quotidiennement un acte dans le sens de la propreté de son environnement, conformément au thème de cette année qui est " En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine" ", a recommandé le ministre. Ce thème, a-t-il poursuivi, invite à un engagement de tous (autorités centrales, collectivités territoriales, société civile, chefs coutumiers et religieux, secteur privé et population).

Pour Bouaké Fofana, les efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire pour relever les défis de l'assainissement et la propreté du cadre seront vains si les Ivoiriens ne changent pas de comportement. Si les ménages ne sortent pas leurs ordures au passage du camion de ramassage, si des individus ne raccordent pas leurs eaux usées aux canaux de drainage et s'ils ne jettent pas leurs déchets dans la rue. " J'appelle donc chaque habitant de notre beau pays à affirmer sa dignité en exerçant son devoir d'assainissement et de salubrité ", a conclu le ministre.