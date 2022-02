Cote d'Ivoire: Transition vers une économie verte - Un programme de construction de bâtiments écologiques lancé

L'État de Côte d'Ivoire a reçu une subvention du Fonds vert pour le climat à hauteur de 292,7 millions de F Cfa pour mettre en œuvre un programme de construction de bâtiments et d'infrastructures écologiques dénommé " Readiness" pendant 24 mois en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte plus connu sous son acronyme anglais Gggi (Global green growth institute Ndlr)

Les activités de ce programme ont connu leur démarrage officiel, le 24 février, à l'hôtel Ivotel au Plateau, en présence de plusieurs personnalités. Il vise à accélérer la transition de la Côte d'Ivoire vers une économie verte notamment dans les secteurs de la finance climatique, des bâtiments écologiques et des villes vertes.

Ce projet aidera également la Banque nationale d'investissement (Bni) à soumettre sa demande d'accréditation et à renforcer la capacité du gouvernement et des Dae candidats à développer des compétences et à mettre en œuvre des projets climatiques en vue de soumettre des notes conceptuelles de projet au Fonds vert pour le climat.

Pour le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Environnement et du Développement, Kodehi Gnahoré, qui a présidé la rencontre, " le projet aidera le pays à tirer parti du potentiel inutilisé du secteur de la construction et du bâtiment pour atténuer les effets du changement climatique par la mise en place d'un système de conformité minimale pour les bâtiments verts ".

A en croire sa représentante en Côte d'Ivoire, Olola Vieyra, le Gggi aide l'État aide la Bni à adopter le modèle de transition pour la croissance verte en soutenant la gestion des projets et programmes stratégiques comme la présente initiative qui concerne le secteur de la construction.

" Cet atelier marque ainsi le démarrage effectif des activités du projet qui verra la mise en place d'une règlementation et de normes minimales pour les bâtiments écologiques, en renforcement du Code de la construction et du logement. Il contribuera à réduire les émissions de Co2 dans le secteur à travers l'élaboration de normes sur les bâtiments éco-énergétiques et des formations aux acteurs concernés. ", a-t-elle expliqué.

Un autre aspect important de l'appui du Gggi dans ce programme, c'est qu'il offre des opportunités au secteur privé dans le cadre des investissements verts.

" le projet permettra de faciliter l'investissement du secteur privé par la mise en place d'un véhicule financier dédié aux bâtiments écologiques et à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès de la Bni à son accréditation en tant qu'entité d'accès direct du pays au Fonds vert pour le climat et finalement ", a ajouté Olola Vieyra.

Ce nouveau programme Readiness prend en compte le développement d'une stratégie ville verte pour le district d'Abidjan. Prenant part à l'atelier, le ministre gouverneur du district, Beugré Mambé, a profité de l'occasion pour annoncer la présentation officielle très bientôt du plan climat du district d'Abidjan.