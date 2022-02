Madagascar: Deux morts à Ivato - Une Toyota V8 broie un taxi et ses quatre occupants

Lancés à toute vitesse, un gros 4X4 de marque Land Cruiser V8 et un taxi de marque Peugeot 205 se sont télescopés. Le taxi a été réduit en amas de ferrailles. Une quadragénaire et son fils ont succombé.

COLLISION frontale à grande vitesse sur la voie rapide reliant Tsarasaotra à Ivato. Le bilan fait état de deux morts et de deux blessés graves. Un petit garçon en bas âge ainsi que son père âgé d'une quarantaine d'années ont trouvé la mort. Dans un état préoccupant, un frère du jeune défunt ainsi qu'une femme sont, pour leurs parts, placés sous soins intensifs au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Hier soir aux alentours de 18h30, les corps sans vie du garçonnet et de son père ont été en revanche admis à la morgue de ce même établissement hospitalier. Les dépouilles y avaient été conduites à bord d'un véhicule du premier régiment des forces d'intervention de l'armée à Ivato.

L'accident s'est produit deux heures et demie plus tôt, aux alentours de 16 heures. Un taxi de marque Peugeot 205, à bord duquel se trouvaient le défunt chef de famille et ses fils avaient emprunté la rocade depuis Tsarasoatra pour rejoindre Ivato lorsque le drame s'est produit non loin du camp du premier régiment des forces d'intervention de l'armée à Ivato.

Personnalité importante

Un violent choc a secoué les environs lorsque la petite Peugeot 205 d'une part et un gros 4X4 de marque Toyota Land Cruiser V8 d'autre part, se sont télescopés à grande vitesse.

Le taxi a été littéralement écrasé. La face avant a été enfoncée avec le moteur, la base roulant a été arraché et l'habitacle disloqué.

Comprimé, derrière le volant, le quadragénaire, pris au piège sur le siège conducteur était dans un état végétatif lorsqu'il y été désincarcéré. Des témoins oculaires de l'accident estimaient qu'il a été tué sur le coup. Les victimes ont été dégagées et placées sur le bas-côté de la route en attendant leur évacuation à l'hôpital. L'accident s'étant produit non loin d'un camp militaire, l'armée a énergiquement participé aux opérations de secours et au transport à l'hôpital des blessés ainsi que des personnes décédées.

Le tout-terrain venait en revanche d'Ivato et allait regagner le centre ville lorsqu'il est entré en collision avec le taxi. La partie avant-gauche de la Toyota Land Cruiser semble légèrement endommagée alors que le taxi a été réduit en amas de ferrailles inextricables. Les occupants du mastodonte ont de surcroît eu plus de peur que de mal. Cet accident a provoqué un embouteillage sur la nouvelle route. Hier soir, le service morgue de l'hôpital d'Ampefiloha n'a pas encore réussi à établir les identités du chef de famille décédé et de son fils. Le propriétaire du tout-terrain est une personnalité importante révèlent des informations confirmées à demi-mot.