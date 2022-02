Madagascar: Épidémie - La maladie à coronavirus s'atténue

La fin de la troisième vague de l'épidémie de coronavirus est en cours. Il est temps pour le pays de redémarrer son économie.

La baisse des chiffres sur l'épidémie de coronavirus se confirme. Les statistiques sur les nouvelles contaminations et sur les hospitalisations se sont effondrées en l'espace d'une semaine. Alors que les tests réalisés ont augmenté, les cas confirmés positifs ont diminué. Deux cent vingt-six nouvelles contaminations sont inscrites dans le tableau de la situation épidémiologique du 19 au 25 février, sur sept mille six cent soixante-onze tests effectués. La semaine précédente, cinq cent quatre-vingt-neuf cas ont été testés positifs sur six mille quatre cent soixante-cinq tests. Dans les hôpitaux, le nombre de patients qui développent la forme grave de la maladie a diminué à quarante-deux, contre soixante-et-un, la semaine d'avant.

Cette baisse des cas est observée dans les dix-huit régions où le virus de Covid19 continue à circuler. Analamanga ne connaît que cent trente cinq cas, contre deux milliers, pendant le pic de l'épidémie. Vatovavy, Fitovinany, Vakinankaratra, Sava, Ihorombe, Anosy, ont chacune, une dizaine de nouveaux cas. Moins de dix nouveaux cas par région ont été détectés à Alaotra Mangoro, à Amoron'i Mania, à Analanjirofo, à Atsimo Andrefana, à Atsinanana, à Betsiboka, à Boeny, à Bongolava, à Diana, à Matsiatra Ambony, à Itasy, et à Sofia.

Guérison

La maladie à coronavirus continue, cependant, à tuer. Le nombre de personnes décédées des suites de la complication de la maladie n'a pas évolué, en deux semaines. Quinze, entre le 19 et 25 février, contre seize, la semaine d'avant. Le coronavirus reste une maladie mortelle. Mille trois cent soixante six décès sont recensés en près de deux ans d'épidémie. Soit, un taux de létalité de 2,15%.

Madagascar enregistre, toutefois, une forte hausse de guérison. 92,17% des personnes qui ont attrapé le virus sont déclarées guéries, selon le minis tère de la San té publique. Selon les hypothèses des scientifiques malgaches, le fait que Madagascar a une population jeune, diminue le risque de complication et de mortalité.

Avec cet effondrement de l'épidémie de coronavirus, l'État a décidé de rouvrir ses frontières. Mais réouverture de frontières rime avec rebondissement de l'épidémie, selon les scientifiques. " Le risque de transport d'un autre variant est élevé, avec cette réouverture des frontières. ", s'inquiètent des médecins.

Les conditions de voyage non définies

Les informations sur les conditions exigées aux compagnies aériennes étrangères transportant des passagers sur le sol malgache, ne sont toujours pas définies. Aucune communication officielle n'a été faite, jusqu'à hier, alors que la réouverture des frontières se fera dans cinq jours. Alors que seules les compagnies aériennes qui respecteront ces conditions pourront reprendre leurs activités courantes sur le territoire malgache. Ce sera la totale surprise. Les confinements seront-ils obligatoires et doivent durer combien de jours ? Qu'en est-il des tests au départ et à l'arrivée ? Le temps est un peu trop serré pour les compagnies et pour les passagers pour s'y préparer. À cette allure des choses, les compagnies risquent de désister. La publication de ces informations est à la charge des ministères des Affaires étrangères, des Transports et du Tourisme.