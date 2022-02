Sénégal: El Hadj Malick Sy " Souris " - Décès d'un homme arc-en-ciel "

El Hadj Malick Sy " Souris " s'en est allé, hier, vendredi, à Dakar, des suites d'une maladie qui l'avait cloué au lit ces dernières semaines. Avec sa disparition, le Sénégal perd un fils émérite, " un homme arc-en-ciel " comme l'a qualifié le Président Abdou Diouf dans l'autobiographie que ce grand homme avait présenté au grand public, le 9 décembre dernier, au Musée des Civilisations noires.

Dans sa jeunesse, " Souris " avait su harmonieusement mener de front un cursus sportif de qualité et des études de haut niveau. C'est ainsi que, sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar, il avait été international de football et était même de l'équipe du Sénégal qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de l'Amitié de Dakar, en 1963 et était devenu inspecteur des Impôts et Domaines de classe exceptionnelle. Ancien président de la JA, il avait également lancé, en partenariat avec le club de l'As Monaco, le Centre Aldo Gentina qui a donné au Sénégal des footballeurs comme Amdy M. Faye, Salif Diao, Moussa Ndiaye, Tony Sylva, tous devenus des internationaux de grande valeur et autres Boubacar Cissokho une belle promesse de talent qui n'a, malheureusement, jamais éclos au plus haut niveau.

Plus tard, obéissant à sa fibre sportive, il avait initié le Case (Collège africain Sports - Etudes)

Plusieurs fois responsable au premier chef de l'instance dirigeante du football sénégalais, El Hadj Malick Sy " Souris " avait " piloté l'Opération Caire 86 ", lors de la Can en Egypte qui marquait le retour du Sénégal au plus haut niveau après 18 ans d'absence. Président de la Fsf, lors de la seule Can disputée au Sénégal en 1992, il était revenu au poste, une dizaine d'années plus tard, lorsque les Lions se sont qualifiés pour la première fois à une finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can), en 2002, au Mali et à une phase finale de Coupe du monde, la même année en Corée du Sud et au Japon, où l'équipe, coachée par Bruno Metsu, avait été jusqu'en quarts de finale.

Dirigeant sportif émérite aux états de service remarquables, El Hadj Malick Sy " Souris " n'en était pas moins un grand homme d'État. Directeur général de l'Office des postes et de la caisse d'épargne, il a également été Ministre du Tourisme de 1988 à 1990. Il a toujours été " au service de son pays ", ainsi que son autobiographie est sous-titrée.

Homme courtois et disponible, élégant autant dans la parole que dans le port vestimentaire, El Hadj Malick Sy " Souris " laisse à ses compatriotes le souvenir d'un homme très raffiné.

Un homme serviable s'en est allé

Avec le rappel à Dieu de El Hadji Malick Sy " Souris ", hier, à Dakar, le Sénégal perd un de ses grands serviteurs. C'est un homme qui aimait bien rendre service aux personnes en difficulté. Il sera inhumé cet après-midi, après la levée du corps à 14 heures à la zawiya El hadj Malick Sy au Plateau. Né à Dakar en 1938, El Hadji Malick Sy " Souris " est fils de Babacar, un ancien fonctionnaire communal de la capitale. En talibé Cheikh et pratiquant, il portait le nom du vénéré El Hadji Malick Sy de Tivaouane dont il était très lié à la famille.

Après ses études primaires, secondaires à Van Vo et à l'Université de Dakar, il se rendit en France où il décroche le diplôme d'inspecteur des Impôts et Domaines suivant les traces de ses aînés Abdoulaye Diaw Chimère, Lamine Diack, Moctar Diouri, Mansour Dia, etc.

Revenu au pays, il embrassa la carrière au Bloc fiscal de Dakar où il eut d'importantes responsabilités avant de rejoindre son ami et confident Adrien Senghor, nommé Ministre du Développement rural, pour occuper le poste de Secrétaire général. Du développement rural, il atterrit au Ministère de l'Équipement. Il fera ensuite un bref passage dans le privé au Consortium des entreprises (Cde) aux côtés de Abdoulaye Diaw Chimère.

Membre du Parti socialiste, il fut nommé de 1988 à 1990 au poste de Ministre du Tourisme. Après le Gouvernement, il sera Président du Conseil d'administration du Port autonome de Dakar jusqu'à la chute du régime socialiste en 2000. Très lié au Président Moustapha Niasse, il rejoint l'Alliance des forces du progrès (Afp). Arrivé au pouvoir en 2012, le Président Macky Sall le nomma conseiller spécial.

Dans sa carrière de haut fonctionnaire, " Souris " a été Directeur général de l'Office des postes et de la caisse d'épargne après la réforme de l'Office des postes et télécommunications. Il fut aussi ancien conseiller extraordinaire à l'ex-Cour de discipline budgétaire. Il est titulaire de plusieurs décorations dans l'Ordre national du Lion et membre de la Légion d'honneur française.