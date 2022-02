Congo-Kinshasa: Les ONG saluent l'accord entre la RDC et Dan Gertler, mais restent vigilantes

Le gouvernement congolais et l'homme d'affaires israélien Dan Gertler ont signé un accord sur la cession de ses actifs miniers et pétroliers. Ce règlement à l'amiable permet au gouvernement de rentrer dans ses droits. Une première, selon la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, qui représente l'État congolais.

Dans les milieux politiques, on se réserve encore de commenter cet accord entre le gouvernement et le groupe Ventura. Et c'est la même prudence parmi les hommes d'affaires contactés. Les ONG saluent ouvertement la démarche initiée par le président de la République.

Georges Kapiamba, coordinateur de l'Association congolaise d'accès à la justice : " Cet accord s'inscrit en droite ligne de l'un des recommandations du Forum sur la performance dans la gouvernance qui avait mis un point d'honneur sur la nécessité de règlement à l'amiable de tout différend opposant l'État aux opérateurs économiques. "

Pour Franck Fuamba, coordonnateur de Touche pas à mon cobalt et de la plateforme Tous pour la RDC, c'est une démarche honorable : " Dan [Gertler] étant sous sanctions américaines, il y a eu beaucoup de gisements qui ont été gelés et beaucoup d'actifs miniers et pétroliers qui étaient gelés. Je pense que de sa part, accepter un arrangement à l'amiable avec l'État, ça montre aussi son intérêt pour la RDC, malgré toutes les polémiques. "

Des questions qui restent en suspens

Cet accord va permettre à la RDC de récupérer ses actifs miniers et pétroliers. La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, très satisfaite, a déclaré que cela profitera à la population.

Jean-Claude Mputu, porte-parole de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, doute de ce dernier point. Pour lui de nombreuses questions restent en suspens :

Nous avons demandé au gouvernement congolais de publier les protocoles d'accord. Ils ont légalement l'obligation de publier ces protocoles d'accord, puisqu'ils touchent aux actifs miniers. On doit savoir quelle est la contrepartie de cet accord. Et enfin le sort des actifs qui seront récupérés.

Jean-Claude Mputu: "On ne connaît pas le contenu de l'accord"

Nadia Ben Mahfoudh