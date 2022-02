Afrique: Coupe de la CAF - Souleymane Aboubakar (coach Coton Sport) - " Nous allons attaquer " face à Mazembe

Déplacement périlleux au Stade Kamalondo, ce dimanche pour les Camerounais de Coton Sport pour défier le TP Mazembe, dans le cadre de la 3ème journée de la Coupe de la CAF.

Après deux matchs joués dont une victoire et une défaite, les Corbeaux du Tout Puissant Mazembe affrontent ce dimanche 26 février le Coton Sport de Garoua. Prévue à Lubumbashi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième journée de phase des groupes de la Coupe de la CAF. C'est une équipe camerounaise, ambitieuse, qui est à la quête des points pour se lancer sa campagne dans le groupe.

Le coach principal de Coton Sport, Souleymanou Aboubakar en conférence de presse d'avant match a confirmé avoir les stratégies idéales pour contraindre Mazembe. " On verra tout ce que le TP Mazembe va nous proposer sur le terrain. Et nous, on va jouer, on va produire un bon jeu demain ", a-t-il souligné.

Le technicien de Coton Sport a affirmé que ses hommes ont un bon état d'esprit qui leur permettra à produire un bon football. " Mazembe vient de perdre et nous aussi, nous allons nous battre et les meilleurs va l'emporter, a-t-il dit à la presse. C'est Mazembe qui va nous proposer le menu du jour. Et nous, nous allons le contraindre, puis l'attaquer tout en étant prudent ".