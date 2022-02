Afrique: Eliminatoires FIBA Basketball World - L'Egypte fait chuter la RDC (62-51)

Dakar — L'Egypte a enregistré sa deuxième victoire, dans la seconde fenêtre des éliminatoires du FIBA Basket World, en battant (62-51), dimanche, à Diamniadio, la République démocratique du Congo (RDC) lors de la troisième journée de la poule D.

Battus d'entrée par les Lions, vendredi, les Egyptiens avaient réagi samedi en dominant lourdement le Kenya. Ce dimanche, les Pharaons ont terminé en beauté cette fenêtre des éliminatoires du FIBA Basket World, en infligeant aux Congolais leur première défaite.

La RDC a surpris samedi le Sénégal dans son temple du Dakar Arena. Avec deux victoires et une défaite, Egyptiens et Congolais sont assurés de disputer la troisième fenêtre des éliminatoires du FIBA Basket World.

Les Lions rencontrent à 18 heures le Kenya pour valider leur ticket pour la dernière phase de la course pour le Mondial 2023.

Dans la poule B, la première place se joue à 15 heures entre le Cameroun et le Soudan du Sud.

Le Soudan du Sud, la révélation du tournoi, fait pour le moment un parcours sans faute, avec deux victoires en autant de sorties. La dernière nation africaine indépendante a dominé samedi les Tunisiens, champions d'Afrique en titre.

Les joueront tunisiens vont tenter de rectifier le tir ce dimanche, à 21 heures, face au Rwanda. Les Rwandais ont perdu devant le Soudan du Sud et le Cameroun.

La seconde fenêtre des éliminatoires du FIBA Basket World (25-27 février) regroupe le Cameroun, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tunisie (Groupe B), ainsi que la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Kenya et le Sénégal (Groupe D).

Les huit équipes réparties entre les Groupes B et D se disputent les six places qualificatives pour le second tour des éliminatoires Zone Afrique.

La première fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 s'était tenue en novembre 2021 dans la ville de Benguela (Angola). La Côte d'Ivoire, finaliste du FIBA AfroBasket 2021, est la seule équipe à en être repartie invaincue en trois matchs.

Les trois meilleures équipes des Groupes A, B, C et D se qualifieront pour le second tour des Éliminatoires Zone Afrique (Groupes E et F), qui se déroulera lui en août 2022.

Les deux meilleures de chacun de deux groupes et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour aller représenter l'Afrique au tournoi mondial de 2023, coorganisé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines.