Sénégal: Subvention du paddy - le CIRIZ salue la décision du président Sall

Saly-Portudal (Mbour) — Le président du Comité interprofessionnel riz (CIRIZ), Ousseynou Ndiaye, a salué samedi la décision du président Macky Sall de subventionner le prix du riz paddy, la considérant comme un "raccourci" pour atteindre l'autosuffisance en riz au Sénégal.

"Le président de la République a pris une mesure forte de subventionner le prix du paddy à hauteur de 32 francs CFA, pour permettre aux producteurs d'avoir un prix incitatif. Et je vous assure que c'est un raccourci pour atteindre l'autosuffisance en riz", a-t-il indiqué.

Il s'exprimait samedi au terme d'une assemblée générale de renouvellement des instances du CIRIZ, organisée à l'occasion d'une réunion de son conseil d'administration, qui s'est tenue de jeudi à samedi à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

Il a rappelé que "depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19, il y a eu une tension" sur le marché mondial. Cette tension a selon lui entrainé "une augmentation des prix de tous les produits importés".

Il se félicite de ce que "le gouvernement a fait un effort important pour réduire les conséquences de cette hausse, puisque le président de la République a pris un certain nombre de mesures, dont la suppression de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) sur l'importation du riz blanc".

Toutefois, il affirme qu'il y a eu "un gros problème" sur le riz paddy, lesquel résulte, dit-il, d'une structuration des prix partant du sommet vers la base.

"Malheureusement, ici, cette structuration part du sommet vers la base. Ce qui fait qu'on a un gros problème sur le prix du paddy. Et depuis deux ans, on n'était pas en mesure de fixer le prix du paddy de manière consensuelle, comme on avait l'habitude de le faire", a déploré M. Ndiaye.

Il a rappelé que le kilogramme de paddy était vendu à 130 francs CFA, un prix peu rémunérateur pour les producteurs qui, eux, proposent au minimum 150 francs CFA.

"On avait sollicité le président de la République pour essayer de prendre en charge le gap entre les 130 et les 150 ou 160 francs CFA. Mais, puisque le Chef de l'Etat voulait encore prendre des mesures pour une réduction du prix du riz blanc, on a estimé qu'il fallait encore prendre des mesures sur le paddy", a expliqué le président du CIRIZ.

Selon lui, une diminution du prix du riz blanc qui n'aurait pas été accompagnée de mesures pour le riz paddy aurait tout simplement sonné le glas de la filière du riz local.

Le président du CIRIZ relève qu'il a été constaté depuis des années une stagnation de la production du riz, particulièrement dans la zone irriguée.

Il a expliqué que cette situation résulte du fait qu'il n'y avait pas un prix rémunérateur. C'est ce qui a fait que beaucoup de superficies destinées au riz ont fini par être dédiées aux productions maraîchères, notamment l'oignon et la tomate.