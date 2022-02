Gabon: Liga / Barcelone 4 - 0 Ath. Bilbao - Aubameyang a encore marqué

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'est encore illustré ce dimanche soir face à l'Altetico Bilbao. Auteur d'un but, il a contribué à la victoire (4-0) du FC Barcelone.

Aubameyang is on fire ! Dans la soirée de ce dimanche 27 février 2022, il a apporté sa pierre à la victoire barcelonaise contre Bilbao, en ouvrant le score.

En effet, titularisé en pointe de l'attaque dans un trio avec Adama et Ferran Torres, le gabonais n'a pas tardé à montrer son instinct de buteur. Vigilant et concentré, il reprend d'une demi-volée une tête manquée de Gerard Piqué, sur un corner, et ouvre le score (37'). Les autres buts du FC Barcelone seront marqués par Ousmane Dembélé (73'), De Jong (90') et Depay (93'). Aubameyang inscrit donc son cinquième but sur les trois derniers matchs après son triplé face à Valence, et un but dernièrement contre Naples en League Europa.