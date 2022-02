Cote d'Ivoire: L'effondrement d'un immeuble à Treichville fait au moins six morts

Un immeuble en construction s'est effondré sur des habitations de la commune de Treichville à Abidjan. Six personnes ont perdu la vie. L'écroulement de ce bâtiment est le dernier en date d'une longue série dans la capitale économique ivoirienne.

C'est dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et une heure du matin, que l'immeuble en chantier a rendu l'âme. La bâtisse de cinq étages s'est effondrée sur les habitations voisines, provoquant six morts, quinze blessés légers, et 10 familles provisoirement relogées par la municipalité.

La fragilité de l'édifice était pourtant connue des riverains et même des autorités compétentes. Joint par RFI, le directeur de la communication de la mairie de Treichville, Sébastien Koliabo, précise que le ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme avait ordonné, il y a quelques mois, l'arrêt pur et simple du chantier pour non-conformité.

Des travaux poursuivis malgré l'interdiction

L'immeuble faisait déjà quatre étages de haut. Le maître d'ouvrage a visiblement fait fi de ces injonctions et poursuivi les travaux pour atteindre les sept étages qu'il s'était fixé. L'homme est aujourd'hui recherché par les services de police.

Des élus de la commune, ainsi que des membres du gouvernement, se sont rendus sur les lieux, dont le ministre de la Construction, Bruno Nabagné Koné. Trois jours avant le drame, ce dernier, se félicitait des réformes engagées par le gouvernement pour assainir l'urbanisme et l'habitat.

1/2 L'effondrement tragique d'un immeuble R+6 en construction à Treichville, à fait plusieurs victimes ce jour. En attendant de faire toute la lumière sur les raisons de ce drame et de situer toutes les responsabilités, je veux exprimer ma profonde compassion...

Il y a un an, le ministre déplorait que " 80 % des constructions réalisées à Abidjan ne disposent pas de permis de construire ". En 2020, onze immeubles se sont ainsi écroulés dans la capitale économique.