Burkina Faso: Transition - Assises " commando " à la salle des Banquets

Depuis la prise du pouvoir par le MPSR le 24 janvier 2022, les relations entre ses membres et la presse s'étaient limitées aux différents communiqués et aux images filtrées que les nouveaux hommes forts du pays voulaient bien lui faire parvenir. Il aura fallu attendre les derniers jours du MPSR pour voir un de ses responsables se livrer à l'exercice du face-à-face avec les journalistes. C'est le lieutenant-colonel Daba Naon, que certains présentent comme le numéro 2 du pouvoir, qui a tenu le 26 février 2022 cette conférence de presse.

Un seul sujet était au menu des échanges : les assises nationales, qui auront lieu aujourd'hui dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Ces concertations, qui ne vont durer que quelques heures, vont être sanctionnées par l'adoption de la Charte et de l'agenda de la Transition ainsi que de la Charte des valeurs. Le lieutenant-colonel Paul Henri-Sandaogo Damiba, qui avait déjà prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 16 février dernier, devrait être investi président de la Transition qui s'ouvre et qui marque du même coup la disparition du MPSR et de son Acte fondamental.

Si le précédent régime était souvent accusé de fonctionner au diesel, certains Burkinabè estiment que la machine des tombeurs de Roch Marc Christian Kaboré ne semble pas non plus démarrer au quart de tour. Ils pointent notamment du doigt le fait que plus d'un mois après le putsch, le pays ne dispose toujours pas de gouvernement et qu'on en soit toujours aux concertations.

Devant de nombreux journalistes, réunis dans la salle de conférences du Service d'information du gouvernement (SIG), le lieutenant-colonel Daba Naon a déclaré que ces "formalités" étaient nécessaires. "Nous sommes dans un processus inclusif et toutes les sensibilités doivent y adhérer. Il faut y aller en rangs serrés si nous voulons gagner la guerre", s'est justifié ce membre du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), promu récemment commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP).

L'officier supérieur explique que c'est à l'effet d'obtenir ce consensus national qu'a été mise en place la commission technique chargée d'élaborer les principaux documents de la transition : la Charte et l'agenda de la transition ainsi que la Charte des valeurs. L'équipe de technocrates dirigée par Mariamé Ouattara n'a pas lésiné sur les moyens pour recueillir les avis des citoyens. Ce sont, selon le conférencier du jour, 9 000 contributions qui ont été ainsi reçues, quelles soient physiques ou transmises par mail, ou encore via l'appel à contributions lancé en ligne.

L'ensemble de ces propositions a été passé au tamis et cela a permis d'aboutir aux trois projets de textes qui ont été remis le 23 février 2022 au chef de l'Etat. Pour ce qui est de leur contenu, il ne fallait pas compter sur le pompier en chef pour vendre la mèche. Il a fallu attendre le lendemain, soit hier dimanche 27 février, pour que les trois documents soient débarrassés du sceau du secret et commencent à circuler sur les réseaux sociaux.

Le lieutenant-colonel Daba Naon a précisé que rien n'était gravé encore dans le marbre et que les forces vives, parmi lesquelles figurent des représentants des déplacés internes, pourraient y apporter leurs amendements.

Si l'on se fie au programme officiel, ces assises nationales s'étaleront sur environ 7h. Est-ce suffisant pour examiner et adopter des textes qui vont régir la vie de la Nation pour au moins deux ans et demi, vu la durée de la Transition préconisée par la commission technique ? Oui, à en croire le représentant du MPSR, qui rappelle que le texte sera mis à la disposition des participants dès la veille. De plus, cette seconde étape vient parachever, à travers des recommandations complémentaires, un processus qui, selon lui, a été déjà participatif.

Comme s'il n'y avait plus de temps à perdre, après l'adoption des trois documents le 28, la salle des Banquets sera le théâtre, à 15h, d'une autre cérémonie : l'investiture du président de la Transition. Interrogé sur la différence entre le président du MPSR, qui a prêté serment le 16 février dernier comme président du Faso, chef de l'Etat, et celui de la Transition, le tenant du crachoir a donné des explications que grand monde n'a pas comprises. Néanmoins, on en retient que c'est bien le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui sera investi cet après-midi pour tenir les rênes du pays.

Si l'ordre du jour de cette conférence de presse était bien précis, quelques-uns de nos confrères ont quand même osé des digressions avec des résultats contrastés. Sur le maintien en résidence surveillée de Roch Marc Christian et sur les manifestations de soutien d'OSC au MPSR, Daba Naon a renvoyé ses interlocuteurs à d'autres occasions. Sur l'intensification des attaques terroristes et les cris de détresse de nombreuses populations comme celle de Djibo, le commandant de la BNSP a voulu éteindre le départ de feu, se voulant rassurant.

Pour lui, le pouvoir entend bien les inquiétudes des populations acculées et il assure qu'un travail est fait sur le terrain, même s'ils ne communiquent pas toujours sur les opérations. Mais à l'entendre, ce sera une lutte de longue haleine : " L'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 ne signifie pas la fin du terrorisme le 25 janvier. C'est un processus", a-t-il prévenu.