Cote d'Ivoire: Effondrement d'immeuble/Bruno Koné - "Un homicide volontaire qui sera sanctionné"

Après ses collègues de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, le ministre de la Construction, du Logement et l'Urbanisme, Bruno Koné s'est rendu sur le lieu du drame à Treichville, dans la soirée du dimanche 27 février.

Il s'est dit très " peiné " et en " colère " de voir qu'un tel drame se produise après les mesures mises en œuvre et les sensibilisations entreprises par son département. " Ce qui est arrivé était totalement évitable. Notre rôle à nous c'est d'accompagner ceux qui construisent. Deux mises en demeure ont été servies au maître d'ouvrage. Malgré cela, les travaux se sont poursuivis ", a éclairé le ministre.

Pour ce qui est arrivé, le premier responsable de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a été par conséquent clair : les fauteurs seront sanctionnés selon les lois ivoiriennes. " Nous avons un code pénal. Un homicide volontaire est sanctionné par nos lois.

Les fauteurs ne font pas exception à cette règle. Donc, ils seront sanctionnés. Je le demande ardemment. Que toutes les personnes qui sont en faute au niveau de la Construction et ailleurs également soient effectivement punies ", a souligné Bruno Koné.

Il a lancé un appel aux populations, notamment à ceux qui envisagent un projet similaire, de se faire accompagner par les experts, précisément un architecte, un ingénieur conseil et un Bureau de contrôle. Cela, pour la stabilité du bâtiment et dans l'intérêt des populations ainsi que ceux qui construisent. Mais aussi il a invité les maîtres d'ouvrage à être plus responsables.

Le capitaine Koné Djigui, du groupement des sapeurs pompiers militaires, a fait le dernier point au ministre. Selon lui, le bilan est "pour l'heure" établi à 7 décès et 20 blessés évacués au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville. Bruno Koné a assuré que les blessés seront correctement pris en charge, avant d'exprimer sa compassion aux familles endeuillées.