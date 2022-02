Afrique: Promotion des routes et des transports - Le Nigeria accueille la Conférence inaugurale de " The Africa Road Builders-Trophée Babacar NDIAYE 2022 "

" Le Commissariat Général a l'honneur d'annoncer que la Conférence Inaugurale de The Africa Road Builders - Trophée Babacar NDIAYE 2022 aura lieu le 31 mars 2022 à Abuja, au Nigeria, sous le thème : " Construire des routes, bâtir des économies ", rapporte un communiqué de presse transmis à Fratmat.info, ce lundi 28 février 2022.

Dans cette note, le Commissaire général Barthélemy Kouamé souligne que depuis 7 ans, la Conférence inaugurale a lieu dans le pays lauréat de l'édition précédente du Trophée Babacar NDIAYE. Pour ce qui est de l'édition 2021, c'est le Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM. Muhammadu BUHARI, qui a été désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE, pour son leadership personnel et pour les efforts consentis en matière de route et de transports.

Il faut noter que l'objectif de ce prix est de promouvoir des routes et des transports développés pour l'Afrique. L'événement a lieu tous les ans à travers deux grandes conférences avec le même thème central. La Conférence Inaugurale se tient fin mars et la Conférence Finale se déroule en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), courant mai.

La Conférence Inaugurale 2022 donnera donc l'occasion de célébrer le Président BUHARI et le Nigeria pour leur victoire l'année dernière, mais aussi, ce sera l'occasion de les encourager à demeurer des modèles pour tout le continent. Les médias invités et le Commissariat Général visiteront des chantiers et réalisations du Nigeria en matière de route et de transports.

La Conférence Inaugurale 2022, comme les précédentes, sera aussi l'occasion de désigner le lauréat 2022 du Trophée Babacar NDIAYE. Le Comité de sélection, qui comprend des journalistes repartis sur l'ensemble du continent africain, se réunira auparavant dans la capitale nigériane à cet effet.

Tout en le félicitant à nouveau, le Commissariat Général exprime sa profonde gratitude au Président Muhammadu BUHARI. Il remercie également le gouvernement et le peuple du Nigeria, pour tous les efforts qui sont entrepris pour le succès de la Conférence Inaugurale.

Le Commissariat Général a tenu a remercier la BAD et son Président, Dr Akinwumi ADESINA, pour l'appui constant en faveur de la route et des transports sur tout le continent, et pour le Parrainage accordé à The Africa Road Builders - Trophée Babacar NDIAYE. Enfin, le Commissariat Général salue la mémoire de Dr Babacar NDIAYE, ancien Président de la BAD, qui inspire cet événement.