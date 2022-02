Ouganda: Amour pour les ennemis, pardon et réconciliation entre chrétiens - appel de l'Evêque de Kasese

Kasese — "Le jugement est uniquement entre les mains de Dieu, le pardon, la réconciliation et le fait de confier les ennemis au Saint Trône est ce que le Créateur veut que les chrétiens fassent", a déclaré l'Ordinaire du diocèse de Kasese, Mgr Francis Aquirinus Kibira Kambale, en s'adressant à son peuple.

Dans la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, à Kasese, Mgr Kibira a rappelé aux chrétiens leur rôle d'hommes de miséricorde et de protection de ceux qu'ils appellent des ennemis. Il a exhorté les fidèles à guider et à aider à la lumière du Christ ceux qui sont dans le péché plutôt que de les juger. Il leur a également rappelé d'être prêts à être persécutés au nom du Christ et les a mis en garde contre la vengeance.

"Soyez des champions de la paix, de l'unité et de la réconciliation, ainsi que de la diffusion de l'amour et de la prière pour vos ennemis", a fait écho Augustine Sunday Masereka, directrice de Kasese Guide Radio. Le pardon libère mais la haine marque l'âme et déforme la personnalité", a-t-il déclaré, encourageant les croyants à ne jamais humilier l'ennemi mais à gagner son amitié. Le père Masereka a mis en garde les catholiques contre l'orgueil et l'égoïsme et leur a demandé de faire tout leur possible pour remplir leur mission principale, à savoir le salut des âmes. (AP) (28/2/2022 Agence Fides)