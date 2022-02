Algérie: Une exposition de bijoux s'ouvre au musée du Bardo

Alger — Une exposition temporaire de bijoux, regroupant une collection de parures représentatives de différentes régions d'Algérie, a été inaugurée dimanche en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Accueillie au musée public du Bardo, dans le cadre de la Journée arabe du patrimoine, l'exposition intitulée "Le bijou algérien: identité et authenticité" offre un aperçu sur la richesse et la variété du bijou algérien, décliné sous ses diverses formes et dimensions.

Le visiteur peut ainsi redécouvrir une gamme de bijoux citadins, kabyles, chaouis, de l'atlas ou encore de l'oasis saharien et du grand Sahara, traduisant un savoir-faire et une maîtrise parfaite de la fabrication de bijoux.

Colliers à fibules, anneaux de chevilles, pendentifs, bagues, "irdifen" de Kabylie et d'Alger, collier "Meskia" constantinois, ou encore "pendants de tempes" de l'Atlas et du Grand Sahara, sont parmi les pièces d'apparat exposées du 19e siècle et début du 20e siècle.

Portés souvent par des femmes, ces bijoux d'apparat sont fabriqués de divers métaux comme l'or et l'argent et le cuivre avec une dominance de l'argent.

Les formes et les dimensions de ces bijoux exposés renseignent souvent sur le statut et le rang social des femmes qui les portent dans des occasions spéciales comme les fêtes de mariage", explique Sana Alleg, également chargée de collection bijou, poterie et céramique au sein du musée.

La ministre de la Culture et des Arts qui visité l'exposition, a affirmé que "l'exposition traduit une partie de la richesse et la diversité culturelle de l'Algérie, appelant à ce titre à valoriser davantage ce patrimoine matériel et sa promotion à travers la formation de jeunes aux métiers de bijouterie traditionnelle.

Ouverte au public tous les jours de 8H à 16H, l'exposition "Le bijou algérien:identité et authenticité" sera visible pendant "trois" mois, selon les organisateurs.