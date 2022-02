Madagascar: Éducation - Filatex offre une salle de classe à l'AFT

L'éducation est, de toute évidence, l'un des instruments les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que pour jeter les bases d'une croissance économique solide.

Conscient de cette place que joue l'éducation pour le développement du pays, le Groupe Filatex s'investit davantage dans ce secteur à travers ses actions sociales, et ce, depuis une décennie. L'accès à l'éducation revêt une importance cruciale pour la vie et le développement de tous. Et plus que jamais, en ce troisième millénaire, l'apprentissage et la maîtrise d'une langue étrangère constitue une opportunité pour les jeunes.

Structure essentielle du dispositif de développement local, l'Alliance Française de Madagascar soutient, depuis 1947, la promotion de la francophonie par l'enseignement de la langue française et par la mise en place d'actions multiculturelles. Une célébration en fanfare est prévue pour toute l'année 2022. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, un projet d'extension du bâtiment est prévu, avec l'aide et le soutien de nombreux partenaires et donateurs.

À cet effet, le Groupe Filatex prend en charge la construction d'une salle de classe. La cérémonie de pose de la première pierre pour l'extension du bâtiment s'est déroulée, samedi, à Andavamamba. " Nous accordons une attention particulière à la diversité culturelle, qui est l'une des bases du développement durable d'un pays. Le groupe a longtemps soutenu de nombreuses actions sociales et communautaires en vue d'améliorer le système éducatif, en général, à Madagascar ", a annoncé le groupe dans un communiqué.