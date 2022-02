Gabon: All Stars Game Owendo 7.0 - Le rassemblement des générations

C'était le week-end écoulé que la première édition du All Stars Game Owendo 7.0 s'est déroulée dans l'enceinte de l'église catholique de la cité Sni.

Ce mini tournoi consistait à rassembler toutes les générations qui ont officiées sous le maillot de Owendo 7.0 depuis sa création ànos jours. Une mixture générationnelle sous l'égide du basketball, véritable moteur de communication des valeurs.

Le partage de l'expérience et l'échange des valeurs autour du basketball, voilà en quelques mots l'objectif visé par les organisateurs de cette première édition du All All Stars Game Owendo 7.0. L'histoire de cette discipline dans la cité Sni a contribué à montrer aux jeunes générations que le basketball est bien plus qu'un sport, et qu'il va bien au-delà d'une simple partie de jeu. En effet, les vétérans, pas bien connus de la nouvelle génération, ont été présentés par les organisateurs, emmenés par la génération de Boubacar Ambourouët, pour que les plus jeunes sachent qu'il y a eu avant les "grands", des joueurs de basketball qui eux ont encadrés leurs grands frères auparavant.

Les vieilles gloires dont "Sky Nguimbi" ou encore "Dibal", étaient présents lors de ce mini tournoi pour accompagner les jeunes pratiquants dans leurs débuts de carrière dans le basket. Pour Boubacar Ambourouët dit "Boubeur", << c'est un mixage qui permettra aux jeunes d'être compétitifs à l'avenir, et nous osons espérer qu'en côtoyant nos grands qui ont brillé à l'époque, ils aient le même esprit de conquérant >>.

La balle orange est un vecteur de valeurs, et Owendo 7.0 en est conscient, et au moment où le sport et le talent se meurent pour cause de pandémie, il serait bien temps que les mesures restrictives soient abrogées pour permettre à ses jeunes de parfaire leurs formations, et d'exprimer leurs potentiels artistiques. Les vieilles gloires appellent à levée desdits mesures pour ne pas laisser délibérément le talent périr.

Pour une première édition, ce fût un franc succès et pour la deuxième édition, il y aura des concours de dunk, de shoots à 3 points, du meilleur marqueur, et bien d'autres. Le rendez-vous est donc pris pour 2023.