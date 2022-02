Gabon: Lastoursville - Brice Constant Paillat échange avec les structures de base du PDG

Membre du Conseil nation du pari démocratique gabonais(PDG) pour le compte du département de Mulundu et membre du gouvernement, Brice Constant Paillat, séjourne depuis le début du week-end à Lastoursville. Il a rencontré les structures de base de sa formation politique pour des activités socio-politiques, en faveur des populations.

Brice Constant Paillat, Membre du Conseil nation du pari démocratique gabonais(PDG), séjourne dans le département de Mulundu depuis quelques heures. Il a rencontré les structures de base de son parti politique. Les échanges avec elles étaient non seulement politiques, mais aussi sociaux. Il a pu rencontrer les femmes commerçantes à qui, il a offert des parasols pour leur permettre de protéger leurs étales de marchandises et elles mêmes aussi. "Nous nous réjouissons de cette visite de notre fils de revenir souvent nous voir et surtout écouter nos doléances. Merci à lui pour l'acte qu'il vient de poser à notre endroit" remercie une commerçante bénéficiaire .

Par la suite, l'homme politique a échangé avec les structures de base de sa formation politique. Cette énième descente sur le département de Mulundu s'inscrit dans la série de causeries avec les sages et les chefs des quartiers. Il a rappelé aux uns et aux autres, à des fins utiles, que le parti démocratique gabonais est né dans la province de l'Ogooué-Lolo. Il a appelé sa famille politique à plus de fidélité, à l'unité et à s'enrôler massivement.

Il faut noter que cette tournée de Brice Constant Paillat qui a commencé par Lastoursville a touché les villages environnants et le fief politique du MCN, Mulundu.

Il faut aussi rappeler que les activités du Week-end politique et des séances fédérales d'études politiques ont été officiellement lancées dans la province de l'Ogooué-Lolo par le Secrétaire national, chargé de l'éducation, de la Formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'animation politique, Christian Louembet Onguélé, le vendredi dernier à Koula-Moutou.