Afrique: Yann Koko attendu au MASA dans la capitale du rire

La 12è édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) ouvre ses portes du 5 au 12 mars. L'artiste humoriste gabonais Yann Koko va compter parmi les invités de ce rendez-vous de la promotion culturelle de l'Afrique et du monde, dans la capitale du rire en Cote d'Ivoire.

La Cote d'Ivoire va accueillir l'Afrique et le monde culturel dans sa capitale du rire, Abidjan. C'est la 12è édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) qui se déroulera du 5 au 12 mars prochain. Plusieurs artistes culturels seront du rendez-vous. L'artiste humoriste gabonais Yann Koko y sera. Il soutient d'ailleurs que " le MASA est une grande école, un rdv du donné et du recevoir". L'humoriste gabonais dit être fier de représenter les couleurs Vert-Jaune-Bleu au pays des Éléphants.

Il faut rappeler à des fins utiles que Yann Koko est un artiste humoriste gabonais. Il fait ses premiers pas dans le métier à travers l'émission télévisée "Éclat de Rire". Régulier au Parlement du rire, l'artiste côtoie les plus grands noms de l'humour africain tels que Omar Defunzu, Mamane, Gohou, Digbeu et bien d'autres. Il est aussi de plus en plus présent dans les festivals à travers le continent. Il est également présent dans les séries télé. Il sera sous les feux de projecteurs.

Le MASA est un des plus grands festivals d'Afrique avec un gros marché pour les professionnels de la culture africaine. Ce Festival a été créé en 1993 par l'Agence intergouvernementale de la Francophonie. Le rendez-vous des arts vivants africains est organisé tous les 2 ans à Abidjan.

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont à titre principal : le soutien à la création et à la production de spectacle de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaine de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène (musique danse humour...) relevant du continent africain.