Afrique: La FANAF donne résilience à l'assurance Africaine

La Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines FANAF a tenu sa 46 eme assemblée générale à Douala. Sous le thème " Risques Systémique : Assurance et résilience " elle avait pour objet l'examen des comptes 2021 et du budget 2022.

De fait, il s'est agi de la clôture du deuxième exercice du bureau conduit par César Ekomie Afene. Cette rencontre en présentiel et en visio conférence a permis aux participants de s'imprégner des actions menées au courant de ce deuxième exercice. A savoir Défendre les intérêts des membres dans le domaine réglementaire. Explorer les axes porteurs du développement de la matière assurable. Notamment : la digitalisation des opérations d'assurance, la micro assurance, l'élargissement du périmètre des assurances obligatoires. Et, maintenir une communication de proximité avec toutes les institutions de l'écosystème.

Les travaux ont consisté dans un premier temps au compte rendu de l'exécution du budget 2021. Pour le président du bureau exécutif " Noua avons rendu compte aux membres. L'assemblée a adopté cette présentation parce qu'elle était conforme aux orientations données pour 2021 ".

Ensuite, en guise de préparation du budget 2022 et dans un contexte post Covid 19, un programme à la fois ambitieux et téméraire a été présenté à l'assemblée. Notamment l'assemblée générale scientifique qui a pour objectif que les uns et les autres s'imprègnent des expériences pour développer l'industrie. Mais aussi mener des actions qui nécessitent la recherche pour pouvoir prendre des décisions et se projeter de manière concrète et rationnelle. Le Partenariat avec la CIMA qui est le régulateur doit se faire Pour le développement de l'Assurance et partant celui de l'économie des pays Africains.

Au finish, le theme retenu pour cette rencontre " Risques systémiques : Assurance et résilience " devra intégrer les risques de marché et les risques financiers. Avec les sous thèmes tels que : enjeux de la réglementation et de la régulation face aux risques systémiques. En jeux du digital à l'heure des risques systémiques. Nouveaux périmètres de risk management.