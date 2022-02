Ile Maurice: A La Réunion, les masques tombent, couvre-feu levé et jauges supprimées

Une grande partie des restrictions sanitaires, en vigueur depuis le 1er janvier, ont été levées lundi sur l'île de La Réunion, avec notamment la suppression du couvre-feu qui était imposé de 23h00 à 5h00.

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire sur le territoire. Il n'y a plus de jauges dans les établissements recevant du public, stades, restaurants et bars compris.

Très appréciés des Réunionnais, les pique-niques et les bivouacs sont de nouveaux autorisés.

C'est "au regard de l'évolution favorable des données sanitaires" que le préfet Jacques Billant a pris la décision de "desserrer" les "mesures de freinage de l'épidémie sur l'île, située entre Maurice et Madagascar dans l'océan Indien.

Au lundi 22 février, le taux d'incidence (nombre de contaminations pour 100.000 habitants) était de 1.592 et le taux d'occupation des services de réanimation de 82,4%.

Actuellement, 40 des 108 lits de réanimation sont occupés par des malades contaminés par le Covid-19.

Si cette tendance à l'amélioration se confirmait, la réouverture des discothèques et la réautorisation des concerts debout et de la consommation debout dans les bars, cafés et restaurants interviendraient début mars, a indiqué la préfecture de région de La Réunion.

Les restrictions sanitaires avaient été mises en place au 1er janvier. Le taux d'incidence était alors de 1.300 et le taux d'occupation des services de réanimation de 90%.

Ces indicateurs avaient continué de se dégrader au cours des semaines suivantes. Le taux d'incidence avait atteint 5.480 cas pour 100.000 habitants, chiffre le plus élevé de France. La réanimation était sous tension avec 91% de taux d'occupation.

Mais la situation sanitaire avait commencé à évoluer favorablement dès février.