Cote d'Ivoire: Dédicace de "Secret d'une aventure" /Euphrasie Kouassi Yao - "Mon livre est un pacte de confiance et d'amitié entre tout le monde"

" Secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet ". C'est le titre exact du livre d'Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la Chaire Unesco " Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions " dont la dédicace a eu lieu le 24 février dernier, à l'espace Latrille Event, à Cocody. De nombreuses personnalités étaient présentes notamment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, marraine de la dédicace, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle Harlette Badou N'Guessan Kouamé, le chef de cabinet du chef de l'État, Claude Sahi, représentant le Président Alassane Ouattara, le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé.

En plus de ces personnalités étatiques, de nombreux représentants d'institutions, des ambassadeurs, des partenaires de tous genres étaient représentés. A ces convives, l'auteur qui est à sa première production pouvait dire : "Mon livre est un pacte de confiance et d'amitié entre tout le monde. De 12 à 99 ans, les témoignages reçus, chacun y trouve son compte et son " Secret " pour affronter la vie. " Au cours de la cérémonie, la première responsable de la diplomatie ivoirienne, Kandia Kamara, a adressé toutes ses félicitations à l'auteure pour son œuvre et l'angle choisi. Pour elle, " Secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet " porte bien son titre. C'est une production qu'elle qualifie de source d'inspiration pour toutes les personnes qui la liront parce que " le livre est inspirant ".

Surtout qu'il livre, au lecteur, l'authenticité de l'auteur, " une femme de partage qui a choisi de partager son intimité avec le monde. Une fois au contact de ce beau livre, la figure d'une femme dynamique, d'envergure, figure d'une femme inspirante, émerge ", rapporte la ministre d'État tout en faisant remarquer qu'à travers le parcours et la vie d'Euphrasie Kouassi Yao, retranscrite dans son livre, elle retient que " la défaite n'est jamais une fatalité. Et que la réussite n'est pas une chimère ". Kandia Camara a offert deux cent livres aux femmes présentes dans la salle dont les épouses des diplomates. Pour la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Mme Harlette Badou N'guessan, livrer un parcours aussi respectable au public, c'est apporter un appui culturel indéniable au pays.

Puisqu'à travers le livre, l'auteur veut agir sur les mentalités rétrogrades et appeler, par la suite, à un changement de regard porté sur la femme. " L'engagement de l'auteur pour le genre ne date pas d'aujourd'hui et son parcours nous inspire tous ", soutient-elle avant de féliciter la conseillère en Genre du Président de la République pour avoir servi de source d'inspiration aux jeunes générations. L'auteur qui n'a pas tari de remerciements pour les personnalités et ses partenaires de toutes les couches sociales qui se sont mobilisées pour cette dédicace, a donné quelques raisons de son initiative. Il s'agit notamment de répondre à la demande de milliers de femmes d'avoir une stratégie pour concilier leadership et vie de couple. " J'ai senti le besoin urgent d'apporter des réponses à leurs attentes, vu que je suis passée par là ", soutient-elle. JEAN-ANTOINE DOUDOU