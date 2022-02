Cote d'Ivoire: Football | Assemblée génégale extraordinaire de la FIF - Les états financiers de la gestion 2020 validés

Le Comité exécutif sortant de la Fédération ivoirienne de football (FIF) peut pousser un ouf de soulagement. Il a remporté son dernier combat, ce vendredi 25 février 2022, lors de l'acte 2 de la 59e Assemblée générale ordinaire, à la Maison du patronat au Plateau à Abidjan. Une assise qui a démarré par une minute de silence en l'honneur du président de Marahoué FC, une formation de D3, Jean Florent Bibia, décédé le jeudi 24 février à Bouaflé. Suspendu le 18 septembre 2021 pour complément d'informations, le point relatif à la gestion 2020 a été enfin validé. Soumis à la sagacité des membres actifs, les états financiers ont été approuvés par 68 voix contre 56 voix et 6 abstentions, soit 53%. Cette gestion de feu Sidy Diallo et de son équipe a obtenu le quitus avec 65 voix favorables et 59 voix contre et une abstention (51%). "

C'était serré ! Le quitus est l'expression de l'Assemblée générale sur la gestion passée. Le vote est souverain et l'Assemblée générale a voté en toute responsabilité (... ) ", a confié la présidente du Comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala, en conférence de presse. Un vote qui ferme définitivement l'épisode de la gestion de l'équipe dirigeante sortante et qui ouvre ainsi la voie vers une gouvernance régulière, légale du football ivoirien. " Bien parti pour les élections " La sénatrice, à la tête du Comité de normalisation depuis janvier 2021, a repris à son compte les propos du Pr Martin Bleou. Invité à l'émission " Ça fait l'actualité " de la RTI1, le jeudi 23 février, l'éminent juriste a annoncé, sauf cataclysme, l'élection du président de la FIF le 23 mars 2022. " On est bien partis pour les élections.

C'est une AG ordinaire où la démocratie a joué. C'est une étape de passer, il nous reste deux. Demain nous allons attaquer la deuxième étape ", a dit Mariam Dao Gabala assistée de ses collaborateurs, notamment le Pr Bléou, Marie Lydie Aka-Bike et Simon Abé. Ajoutant que " une fois que les textes sont adoptés, tout le processus est en marche pour que nous puissions avoir l'élection le 23 mars ". Après donc l'approbation et le quitus accordé à la gestion 2020 du comité exécutif sortant, un point de la 59e AGO, les membres actifs se retrouvent encore ce matin. Dans la salle de conférence de la Maison du patronat, ils se pencheront sur les nouveaux statuts et le code électoral révisés. Une autre étape qui conduira au renouvellement des organes dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, le 23 mars 2022.