Afrique: Bouaké- Des armes découvertes au domicile de Guillaume Soro

Guillaume Soro, ancien secrétaire général des Forces nouvelles, vient à nouveau d'être éclaboussé par une autre affaire de découverte d'armes. En effet, dans un communiqué lu par Koné Brama, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, dont nous avons reçu copie, des armes ont été découvertes au quartier Gonfreville de Bouaké, dans un domicile de Guillaume Soro, après une énième perquisition. En effet, selon Koné Bama, la découverte de ces armes intervient après une série de perquisitions qui ont été infructueuses.

" A la suite de plusieurs informations faisant état de ce que des armes étaient cachées au domicile de Guillaume Soro sis au quartier Gonfreville de Bouaké, des perquisitions avaient été effectuées à l'intérieur dudit domicile. Ces perquisitions s'étaient révélées infructueuses ", a fait savoir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Selon lui, ses services ont exploité de nouvelles informations. Qui ont amené le vendredi 25 février 2022, des officiers de police judiciaire à se rendre à nouveau audit domicile avec des détecteurs de métaux. Cette fois, la moisson, selon lui, a été bonne. Puisque la perquisition a permis de localiser de façon précise l'endroit où des armes étaient enfouies dans l'arrière-cour.

Et le procureur de la République de préciser que la perquisition a été menée sous la supervision du procureur de la République et en présence constante du nommé Coulibaly Yaya, gardien des lieux. Forte de cette découverte, une enquête a été immédiatement ouverte à la brigade de gendarmerie section Recherches de Bouaké, pour détention, entreposage d'armes de guerre, éléments d'armes et munitions de la première et deuxième catégories sans autorisation administrative et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Rappelons que dans la nuit du 14 au 15 mai 2017, quinze tonnes d'armes ainsi que des munitions avaient été retrouvées dans l'ancienne piscine réaménagée en soussol de la maison de Souleymane Kamaraté Koné alias Soul to Soul, directeur du protocole de Guillaume Soro.

De même, dix-sept véhicules dont quatre ayant servi au transport d'armes et de munitions initialement stockées au siège de Génération Peuple Solidaire sis à Cocody Riviera-Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assinie pour être précipitamment immergées dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions avaient été saisis. Ce sont au total 50 fusils de type kalachnikov A4-47, 12 lanceroquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et un millier de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes qui avaient été saisis.