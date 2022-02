Afrique: Des Africains témoignent de leurs difficultés à passer les frontières pour sortir d'Ukraine

Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, des centaines de milliers de personnes résidant en Ukraine ont tenté de quitter le pays ces derniers jours et les témoignages d'Africains se multiplient concernant les difficultés de passer la frontière polonaise.

" Il y a eu des informations regrettables (selon lesquelles) la police ukrainienne et le personnel de sécurité refusent de laisser les Nigérians monter dans les bus et les trains " pour la Pologne, a déclaré le porte-parole de la présidence nigériane Garba Shehu. " Il est primordial que chacun soit traité avec dignité et sans faveur ", a-t-il insisté.

M. Shehu a déclaré que selon d'autres informations, des fonctionnaires polonais ont refusé l'entrée en Pologne à des citoyens nigérians en provenance d'Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe, la situation est compliquée à la frontière terrestre à cause de l'afflux de personnes fuyant les combats.

Pour beaucoup d'Africains, le passage vers la Pologne a été bloqué du côté ukrainien et certains ont pu franchir la frontière en descendant un peu plus au sud, par la Slovaquie. C'est le cas de Patrice, menuisier camerounais qui a quitté Kharkiv.

C'est très difficile. Très difficile au niveau de la frontière de la Pologne. On refusait beaucoup les Noirs, on ne les acceptait pas du tout et on faisait juste passer des Blancs. Nous sommes ensuite arrivé au niveau de la frontière en Slovaquie, c'était parfait

Alexis Rosenzweig

De son côté, l'ambassadrice de Pologne au Nigeria, Joanna Tarnawska, a rejeté les accusations de racisme. " Tout le monde reçoit un traitement égal. Je peux vous assurer que, selon les informations dont je dispose, certains ressortissants nigérians ont déjà franchi la frontière avec la Pologne ", a-t-elle réagi auprès des médias locaux.

Selon elle, les documents d'identité invalides sont acceptés pour franchir la frontière et les restrictions liées au Covid-19 ont été levées. Les Nigérians disposent d'un délai de 15 jours pour ensuite quitter le pays, a-t-elle ajouté.

Comme des centaines de milliers de personnes, de nombreux Africains - pour la plupart étudiants - tentent de fuir l'Ukraine pour rejoindre les pays voisins, notamment la Pologne. C'est notamment le cas de Mike, qui vit à Kharkiv.

Ça bombarde de partout, les transports en commun ne fonctionnent plus, les métros ont été transformé en abri anti-bombes.

Mike, guinéen vivant en Ukraine depuis 14 ans