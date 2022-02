Togo: Des enseignants d'une école publique du Sud Togo ont failli subir la loi de la machette

C'est en tout cas ce que l'on peut dire à voir les vidéos qui circuent sur els réseaux sociaux et sur la toile. Selon ce qui tranparait dans ces vidéos, il s'agirait des élèves de cours primaire d'un établissement public du sud Togo qui seraient vaccinés probablement contre la poliomyélite puisque du 24 au 26 Février dernier, le pays avait organisé une campagne de vaccination contre cette autre maladie. iIl s'agirait d'une vaccination de rattrapage. Et visiblement la période étant également comprise dans celle de la crainte et des hostilités de certains parents à voir eurs enfants être vaccinés contre la Covid-19, ont vite fait le rapprochement de suspicion.

Puisque, outre la vidéo virale du monsieur, père d'un éève vacciné, qui a débarqué dans l'établissement muni de machette pour en découdre avec qui aurait autorisé la vaccination de son enfant sans son avis, une autre vidéo fait voir une dame, qui formule de menaces vis-à-vis de l'instituteur d'avoir fait vacciner son enfant. " Si mon enfant meurt, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez rien me faire. Vous pouvez m'amener où vous voulez, vous ne me ferez rien. C'est moi-même qui me débrouille pour les nourrir. Vous avez vacciné mon enfant forcé ", ce sont là des menaces à peine voilée de la dame.