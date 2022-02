Algérie: El-Oued - Offrir les facilités aux entreprises productives et promouvoir l'exportation

El-Oued — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, a affirmé, lundi à El-Oued, que toutes les facilitations sont offertes pour soutenir les entreprises productives et promouvoir les exportations.

S'exprimant en marge de l'ouverture du 2ème Salon international du produit national "Production-Exportation" (SIPEX), le ministre a affirmé que "l'Etat offre toutes les facilitations pour soutenir les entreprises productives et promouvoir les opportunités d'exportation, dans le cadre de l'impulsion de la dynamique économique nationale".

Dans ce contexte, a poursuivi M. Rezzig, le secteur attache un intérêt particulier à l'appui logistique, notamment en termes de transport terrestre de marchandises, de sorte à accompagner la dynamique d'exportation du produit national via les postes frontaliers terrestres, au titre des échanges commerciaux avec les pays du voisinage.

Soixante-douze (72) exposants prennent part au deuxième SIPEX, représentant des entreprises nationales publiques et privées, leaders dans leur domaine et présentant des produits de qualité et convoités sur les marchés internationaux, notamment africain, et donc éligibles à l'exportation, a indiqué à l'APS le directeur-général de la société de services "El-Fahd-Expo" (co-organisatrice), Fayçal Houamdi.

Activant notamment dans le domaine industriel productif, elles sont là pour exposer et valoriser le produit national dans la perspective d'explorer des pistes de partenariat avec les opérateurs étrangers et conquérir la sphère de l'exportation, a-t-il ajouté.

Sont également présentes à cette manifestation économique des institutions d'appui, telles que les assurances et réassurances, ainsi que les banques, dont les représentants vulgariseront les mécanismes d'accompagnement et les facilitations en vigueur pour soutenir l'investissement industriel productif, a poursuivi M. Houamdi.

Des hommes d'affaires et représentants diplomatiques de plusieurs pays, notamment africains (Libye, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Zimbabwe et Mali) et le Bangladesh, sont aussi présents au Salon, dans le but de conclure des accords de coopération avec les opérateurs algériens concernant le placement du produit algérien sur le marché extérieur, notamment africain.

Le 2ème Salon international du produit national "Production-Exportation" (28 février-03 mars) est organisé au complexe touristique "Gazelle d'or" par la Chambre de Commerce et d'Industrie "CCI-Souf", en coordination avec la société "El-Fahd-Expo".