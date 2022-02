Algérie: Le Premier ministre préside la cérémonie de sortie de la 50e promotion de l'ENA

Alger — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé lundi à Alger la cérémonie de sortie de la 50e promotion de l'Ecole nationale d'administration (ENA) baptisée "Chahida Malika Gaïd".

La cérémonie de sortie de cette promotion s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, du ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, du conseiller du Président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, du conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, du conseiller du Président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du médiateur de la République, Brahim Merad, du wali d'Alger, Ahmed Maabed, outre des enseignants, des chercheurs et des étudiants de l'ENA.

Dans son allocution, le Directeur de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda a salué les efforts des encadreurs et leur dévouement à assurer la formation des diplômés, notamment en cette situation de pandémie.

Le même responsable a souligné qu'avec la sortie de cette promotion, l'ENA "apporte un nouveau jalon aux efforts de modernisation de l'administration et d'amélioration du service public".

La 50e promotion de l'ENA Moulay Ahmed Medeghri, est composée de 115 diplômés ayant reçu une formation spécialisée de trois ans en économie et finances, audit et contrôle, administrations et établissements publics, relations publiques et coopération, gestion des Collectivités locales.