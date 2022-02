Cote d'Ivoire: Prix CAIDP-REJAIP-CI 2021/Kébé Yacouba (PDT DE LA CAIDP) - "Vous êtes la preuve de l'excellence !"

La tradition a été encore respectée! Après la cérémonie de remise du Prix Caidp du Réseau des journalistes pour l'accès à l'information, le 28 septembre dernier à l'auditorium de la Primature au Plateau, le président de la Caidp, Kébé Yacouba a reçu, hier, au cours d'une audience solennelle, les lauréats des différents prix et les a mis en mission, faisant ainsi d'eux des Ambassadeurs de l'accès à l'Information.

Cette traditionnelle cérémonie s'est déroulée, dans les locaux de la Caidp à Cocody-Les Deux Plateaux Aghien, en présence des quatre lauréats: Fousséni Touré du quotidien Le Patriote, 1er Prix Caidp du Rejaipci, par ailleurs Prix de la meilleure production journalistique sur le thème " Accès à l'information, médias et migration " soutenu par l'Unesco; Sériba Koné, du site lepointsur.com, 2e Prix Caidp du Rejaip-ci; Marthe Akissi de Radio Côte d'Ivoire, Prix d'encouragement Yacouba Kébé, du nom du président de la Caidp et Traoré Tié Medandjé, de la chaîne de télévision privée Nci, 3e Prix Caidp du Rejaip-CI.

Ce dernier, souffrant d'un accès palustre, n'a pu prendre part à la cérémonie. A ces lauréats, le président de la Caidp, Yacouba Kébé, journaliste émérite et icône des médias, a dit toute son admiration, au regard de la qualité de leurs productions. " Par l'attribution de ce prix, la Caidp entend inciter les journalistes à se rapprocher des sources d'informations viables et crédibles dans leur quête quotidienne d'informations.

Et plus que jamais-à l'heure où les fake news et autres désinformation ont pignon sur rue- nous avons à cœur de mettre en lumière le " bon " journaliste, celui qui recueille ou recherche, vérifie et écrit puis distribue des informations sur tous types de support média, celui qui démontre sa capacité à se réformer dans l'objectif de répondre toujours mieux aux attentes des populations".

Aussi a-t-il dévoilé aux désormais ambassadeurs de l'accès à l'information, les attentes de la Caidp et de l'ensemble de la communauté. " Votre mission, en tant que femmes et hommes des médias, est de contribuer à éclairer nos compatriotes, parce que l'information régule la société ; elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions " a ajouté Yacouba Kébé.

Connu pour sa rigueur et son professionnalisme avérés, Yacouba Kébé a tout de même complimenté ses jeunes confrères en les engageant: " l'excellence, vous en êtes tous ici la preuve, n'est pas un mot exotique dans le métier du journalisme, mais une réalité bien vivante. Vous avez su, par la qualité de vos productions, vous hisser en tête de classement lors des délibérations du jury du Prix Caidp du Rejaip-CI.

Vous êtes désormais les nouveaux Ambassadeurs du Prix Caidp-du Rejaip-CI. Vous devez servir d'exemple aux journalistes qui hésitent encore à avoir recours à la loi relative à l'accès à l'information dans le cadre de leur activité professionnelle. J'attache une grande importance à ce Prix ; car au-delà d'une célébration de l'excellence, cet événement adresse un signal clair à l'opinion publique : les journalistes ont encore le sens de la rigueur et du professionnalisme." La révélation des talents et la promotion de l'excellence Quant à la cheffe de bureau et représentante de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Mme Anne Lemaistre, dont l'institution, en partenariat avec la Caidp, a soutenu l'édition 2021 du prix sur le thème " Accès à l'information, médias et migration ", elle a dit ses encouragements au RejaipCI.

Elle a engagé le réseau à susciter la participation accrue de femmes journalistes au prix. Tout aussi, elle a encouragé le réseau dans sa volonté d'ouvrir le prix à l'international avec des candidatures en provenance des pays de la sous-région tels que le Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Bénin, pour ne citer qu'eux.

Représentant M. Mam Camara, président du jury, Mme Habiba Dembélé Sahouet s'est réjouie de la pertinence des thèmes et de la qualité journalistique des productions qui ont valu des lauriers à chacun des lauréats, tant pour le prix Caidp du Rejaip-CI, que pour le Prix Ebony où ils ont tous eu pignon sur rue en s'adjugeant des prix.

Elle a également insisté sur la qualité des jurés qui ont délibéré dans la rigueur et la confidentialité en toute responsabilité. Jean-Antoine Doudou, président du Rejaip-CI, organisation qui porte le prix, a expliqué comment cette distinction, depuis sa première édition en 2019, a suscite une saine émulation chez les journalistes, autour de la pratique des grands genres que sont le reportage, l'enquête et l'interview.

" Nous nous réjouissons aujourd'hui que l'instauration de ce prix ait su prendre son essor. La preuve en est que le nombre de productions soumises au jury augmente d'année en année. C'est en cela que, pour l'édition de 2021, 26 productions ont été retenues sur 35 soumises par 19 journalistes de la presse écrite, presse en ligne, radios et télévisions " a-t-il fait savoir.

A la communauté des journalistes, M. Doudou a conseillé de se tenir prêts pour l'édition 2022 de ce prix, devenu une tribune de révélation de talents et de l'excellence, qui sera lancée dans les prochains jours. L'occasion sera donc bonne, pour les journalistes, de pratiquer la loi N° 2013-867 du 23 décembre, portant accès à l'information dans le cadre de leur activité professionnelle.

L'occasion de cette rencontre a également été idoine, pour le président du Rejaip-CI, de remettre au président de la Caidp, le rapport 2021 des activités de son réseau. Après la cérémonie de remise de rapport du Rejaip-CI au président de la Caidp, Jean-Antoine Doudou a participé à un master class, à l'Istc, avec les étudiants de cette institution en compagnie de Mme Marcelle Aka et M. Fousséni Touré, respectivement lauréats du Prix Caidp-Rejaip-CI 2019 et 2020.