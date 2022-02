Congo-Kinshasa: Rentrée universitaire en RDC - A vin nouveau, outres neuves/(Par Professeur Jean-Pierre Luhandjula, Université de Kisangani)*

"Tu fais semblant de me payer, je fais semblant de travailler". Telle est la teneur d'un vieil adage qu'on entend souvent dans les milieux de travail où les conditions salariales laissent à désirer. Il se trouve que pour une Université, il ne suffit pas de verser des salaires alléchants à des travailleurs qualifiés et dévoués, pour que les choses marchent sur des roulettes. Encore faut-il avoir des infrastructures convenables, des bibliothèques achalandées, des salles de calcul bien équipées, des laboratoires bien garnis et j'en passe.

La question qui vient tout de suite tarauder l'esprit du lecteur est celle de savoir, par où faut-il commencer ? Est-ce par une bonne rémunération des employés ou par l'acquisition d'une logistique appropriée ? On se trouve-là devant la question de savoir ce qui vient avant, entre l'œuf et la poule. Les universités congolaises étant sur le reculoir et ne se portant pas du tout bien, c'est, selon toute probabilité, la conjugaison de deux options susmentionnées qui peut faire l'affaire.

C'est ici le lieu de mentionner un autre défi de taille à relever, en l'occurrence le problème épineux et récurrent du surnombre des étudiants. Problème intimement lié à la démographie galopante et incontrôlée que connaît notre pays. Un corolaire à ce problème, étant le fait que certains étudiants sont contraints à suivre les cours, à même le sol, ou debout ou encore carrément à l'extérieur de l'amphithéâtre. Ceci peut doucher l'euphorie des jeunes gens à faire partie de la communauté estudiantine et même tempérer leurs ardeurs à se donner à fond pour obtenir des bons résultats.

Aux dernières nouvelles, le volontarisme politique assumé des hommes aux manettes de l'Exécutif de notre pays va accoucher d'une amélioration substantielle des rémunérations des employés de nos universités. Ceci va, selon toute vraisemblance, apporter un électrochoc salutaire. Ce qui va, dans une certaine mesure, enrayer le déclin crescendo de nos alma mater.

Nous ne pouvons que saluer, avec véhémence et respect cette décision de bon sens. Dans le même temps, nous saisissons l'opportunité pour lancer un appel en faveur d'une transformation en profondeur de nos hauts lieux du savoir.

Notre souhait le plus impétueux est que nos autorités ne fassent pas les choses dans la demi-mesure. Il n'est un secret pour personne que les équipements dont disposent nos universités sont à l'angle mort de ceux d'autres institutions universitaires du monde.

Nous aimerions que le vin nouveau de bonnes conditions salariales dans nos institutions puisse être accompagné par les outres neuves d'un environnement de travail décent.

Nous souhaiterions aussi que ces institutions d'enseignement supérieur, nouvelles moutures, puissent produire non seulement des simples diplômés, plus versés dans le mimétisme que dans la recherche des solutions aux problèmes qui tenaillent leur communauté. Mais plutôt des intellectuels qui connaissent les moments charnières où ils doivent descendre de leur piédestal de détenteur d'un savoir pointu, pour porter la casaque d'autorité faisant corps avec la masse, pour apporter des solutions efficaces aux problèmes de leur cité. Nos universités doivent trouver un moyen de raccrocher leurs wagons au train mondial des institutions d'enseignement supérieur du monde.

Elles doivent s'atteler à accomplir, dans l'excellence, les trois missions essentielles d'une Université, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. L'enseignement doit se faire suivant la logique du triptyque : savoir, savoir-faire et savoir être.

La recherche doit être menée dans les règles de l'art et le service à la communauté doit déboucher sur l'exploitation, à bon escient du savoir acquit, pour la résolution des problèmes concrets qui tenaillent la société. En d'autres termes, un intellectuel issu d'une bonne Université, doit être capable de canaliser toute l'énergie fournie par son savoir et son savoir-faire pour la transformer en carburant mental et physique, pour la résolution des problèmes concrets.

Qu'il me soit permis de mentionner ici la boutade d'Albert Einstein, qui passe pour un des plus grands esprits de tous les temps , sur le savoir et le savoir-faire : "Il ne faudrait pas que tout soit expliqué et que rien ne fonctionne ou que tout marche et que rien n'est expliqué ".

En ce qui concerne le savoir-être, c'est le facteur déterminant pour avoir des bonnes relations avec les autres. Il est tributaire de notre façon de nous comporter face aux autres.

De ce qui précède, nous pouvons appeler, de tous nos vœux, les deux choses suivantes pour nos universités. D'une part, que dans leurs démarches intellectuelles, elles soient dotées d'une sorte d'œil de piénal de Descartes. Avec, dans le versant intérieur un enseignement de bonne facture et une recherche d'un excellent niveau.

Et dans le versant extérieur, un service impeccable à la communauté. Elles devraient aussi se soustraire de toute médiocrité qu'incarnent les antivaleurs. D'autre part, que le financement de nos universités ne ressemble pas à un cheminement à tâtons en terra incognita. Mais plutôt qu'il mette l'accent sur les questions relatives à l'enseignement, à la recherche et au service à la communauté.

Pour conclure, nous lançons ici un vibrant plaidoyer pour une transformation en profondeur de nos universités. Pour cela, le gouvernement doit mettre la main à la poche, d'une part, et d'autre part, trouver du soutien auprès des institutions internationales telles que l'UNESCO. Il devrait aussi solliciter l'appui des partenaires extérieurs, tant les modifications à apporter pour enrayer le déclin de nos universités sont budgétivores.

Ça ne devrait pas être une mince affaire, mais le gouvernement n'aura pas de choix car c'est la seule façon de stopper la déliquescence de nos universités qui va crescendo. Le jeu en vaut la chandelle ! Ça serait une excellente chose si nos universités pouvaient gagner le pari de passer de simples lieux des cours à l'or pur des hauts lieux du savoir, internationalement reconnus.

Il est regrettable que dans tous les classements des universités récents, aucune université congolaise ne pointe le nez ni parmi les mille meilleures universités au monde, ni parmi les cent meilleures universités sur l'échiquier africain. Nous pensons que pour bien faire, nos dirigeants devraient s'appuyer, in extenso, sur les commandements du bon réformateur dont la quintessence est donnée ci-après.

Avoir une certaine légitimité, savoir convaincre et éviter de passer en force, s'appuyer sur ceux qui ont intérêt à ce que la réforme réussisse sans décourager ceux pour qui la réforme est gênante et savoir lâcher du lest dans certains secteurs.

Ce qu'il y a aussi lieu de faire est de laisser le loisir aux professeurs de se choisir les dirigeants de leurs propres institutions. Il n'est pas bien que des gens venus d'ailleurs et ne sachant ni les ressorts ni les arcanes d'une institution, soient catapultés à la tête de celle-ci.

Dans cette optique, il convient de rappeler aux professeurs ce qui suit. " Un groupe d'individus qui élit des renégats, des imposteurs, des voleurs, et des traîtres n'est pas victime, il est complice".

(*) Professeur honoraire à l'UNIKIN (RD Congo), à l'Université de Tizi-Ouzou (Algeria), Université du Rwanda, Rwanda, University of South Africa (Afrique du Sud)