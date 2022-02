Congo-Kinshasa: Survivantes et témoins des violences sexuelles/RDC - Rose Mutombo et Gisèle Ndaya s'alignent pour l'exemption des frais de justice

Dans le souci d'élargir le débat dans diverses couches afin d'amener les décideurs à accompagner et s'approprier le plaidoyer pour le vote de la proposition de loi portant exemption des frais de la justice pour les survivantes et témoins des violences sexuelles en République démocratique du Congo, ainsi que des personnes vivant avec handicap et celles du troisième âge, le collectif de journalistes défenseurs des droits de l'homme (Journalists for human (JHR/JDH/RDC) a organisé, le samedi 26 février 2022 à Kinshasa, une table ronde réunissant plusieurs catégories de personnes. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, juristes et quelques représentants des autorités publiques ont répondu présents à ce colloque.

Introduite depuis fin janvier, cette proposition de loi vise principalement, comme l'explique bien les initiateurs, à renforcer de la pression des infractions sexuelles, aujourd'hui devenues l'un des plus majeurs et redoutables fléaux en RD. Congo.

La représentante du ministre de genre Mme Cécile Tshibanda, affirme l'accompagnement de son ministère, par le biais de la ministre du genre femme et enfant Gisèle Ndaya, dans cette lutte, partant du processus de proposition de loi, jusqu'à son exécution. "... c'est vrai que je représente Madame la ministre de Genre famille et enfant, qui d'ailleurs est déterminée à accompagner toutes les organisations de la société civile en ce qui concerne le droit, la promotion et la protection des droit de la femme, surtout en cette matière de lutte contre les VBG(... ) me poser la question de savoir si le ministère de genre s'engage à accompagner la société civile serait comme poser la question à une mère, si elle serait capable de nourrir son enfant".

La représentante du ministre de genre, a tout de même reconnu les devoirs qu'a son ministère, vis-à-vis de la question du genre, affirmant que dans les prérogatives du ministère du genre, famille et enfant, la protection et la promotion des droits de la femme, en général, et ceux de la femme, de la jeune et petite fille, en particulier, sont une priorité.

Elle ajoute : "Et c'est en ce moment où, pendant maintenait plus d'une décennie après, avec tout ce qui se passe à l'Est, les femmes ont été victimes de diverses formes de violences. Et aussi dans nos us et coutumes, qui ne favorisent pas à ce que les gens puissent dénoncer ces genres de violences basées sur le genre, dans nos familles et milieux de travail, je crois que le ministère de Genre ne peut que saluer cette l'initiative, pour avoir une loi", a indiqué Mme Cécile Tshibanda.

Tout en saluant cette initiative de proposition de loi au nom de la ministre du Genre Gisèle Ndaya, Cécile Tshibanda, a vivement félicité les initiateurs, pour le travail de justice pour tous, et d'un regard particulier sur les plus vulnérables qui sont ici ; les survivantes des violences sexuelles, les personnes vivant avec handicap et celles du troisième âge. "Après la loi de 2006, interdisant les violences sexuelles, avec cette loi, c'est comme s'il y avait une porte qui était entrouverte, mais maintenant vous venez pour l'ouvrir davantage. Le ministère du genre salue et encourage, et s'engage même à porter à bras-le-corps, d'accompagner la société civile dans cette démarche de la promulgation de cette loi".

Il y a lieu de signaler que plusieurs personnalités politico-administratives de la RDC, sont saisies de cette initiative, et conviées à accompagner la réussite de cette lutte, dès la rentrée parlementaire prévue le 15 mars prochain.