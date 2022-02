Afrique: SOMMET UA/UE - Alassane Ouattara fait du lobbying sur les crises ouest-africaines

Le président ivoirien a quitté Abidjan plus tôt pour profiter de sa longue escale française pour faire un peu de lobbying. Principale préoccupation pour le président ivoirien, les crises qui s'enchainent dans la sous-région. Ouattara vise à éviter de nouvelles crises mais surtout à serrer l'étau autour du Mali.

Il est le dirigeant le plus préoccupé par la situation pour plusieurs raisons, c'est en âge le " doyen " ouest-africain depuis qu'Alpha Condé a été chassé du pouvoir. Il craint aussi, ce qui est normal, que le nouveau fléau de coups d'Etat qui enflamme l'Afrique occidentale francophone persiste. On l'a vu déterminé sur le Mali où il a réussi, avec Macky Sall, à maximiser la pression sur la junte qui tente de s'accrocher au pouvoir à Bamako.

Avec son homologue Patrice Talon, ils visent " à stabiliser l'Afrique " et empêcher que d'autres coups d'Etat ne surviennent. Entre Emmanuel Macron et Charles Michel en passant par le Roi belge ou encore la commissaire européenne Jutta Urpilainen, le développement et la relance économique après la pandémie étaient à l'ordre du jour mais aussi et surtout la crise politique.

L'Afrique au cœur des échanges Le 14 février, pas de dîner tête à tête avec Dominique, son épouse en cette fête de Saint Valentin, la journée des amoureux. Il a un dîner de travail important avec Charles Michel et l'épouse de ce dernier. A Bruxelles où se tiendra le sommet Union africaine/Union européenne, Alassane Ouattara doit évoquer des sujets brulants avec le président du Conseil européen. Il faut adopter " une position commune face aux incidents démocratiques qui se multiplient sur le continent " a-t-il confié en amont à un journaliste.

Dans ses rencontres, l'Afrique est au cœur. La relance économique est sa principale préoccupation d'autant que son pays est le poumon économique de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Et bien que la croissance économique soit déjà au rendez-vous pour la Côte d'Ivoire, 6,2% l'an dernier et un peu plus de 6,5% attendus par le Fonds monétaire international pour 2022, la Côte d'Ivoire craint un impact de l'affaiblissement de ses voisins sur son économie.

Le développement est aussi sa préoccupation, la rencontre avec Jutta Urpilainen y est entièrement consacrée. La Commissaire européenne aux Partenariats internationaux a d'ailleurs donné au président ivoirien " toutes les garanties ". Mais compte tenu de l'actualité, la crise démocratique s'invite, très vite. Trop de crises dans la sous-région Les coups d'Etat se sont enchaînés ces derniers temps. En août 2020, c'est à Bamako que ça commence avec la chute d'Ibrahim Boubacar Kéïta, le président élu deux ans plus tôt.

Des militaires qui l'ont chassé se sont accaparé du pouvoir et depuis ne veulent pas le laisser. Peu après, Alpha Condé connaîtra le même sort en Guinée où son aide de camp l'a renversé alors qu'en fin du mois dernier, Rock Christian Kaboré a été déchu par Paul-Henri Damiba. Depuis, la crainte de voir des pouvoirs élus renversés par des militaires s'est emparée de la sous-région d'autant que la Guinée Bissau a connu déjà deux tentatives pour le seul mois de février.

Le président ivoirien veut prévenir ces coups d'Etat par l'exemple, notamment en maximisant les pressions sur Assimi Goïta qui, non seulement a " fait un coup d'Etat dans le coup d'Etat " comme l'a dit Emmanuel Macron mais traîne à céder le pouvoir aux civils. Macron l'a assuré de son soutien total, très préoccupé par la dégradation de la situation dans la sousrégion.

Paris est inquiet d'autant qu'il prévoit d'installer la force Barkhane, chassée du Mali, au Niger. Un autre pays qui, confronté aux terroristes, pourrait avoir du mal à tenir face à une armée de plus en plus mécontente. " Mais il faut mettre fin au démon des putschs " a insisté à plusieurs reprises Ouattara, aussi bien dans une longue interview que lors des séances du sommet de Bruxelles.