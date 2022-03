Congo-Brazzaville: Inondations au nord du pays - Les Rotarys clubs du Congo font un don aux victimes

Les Rotary clubs du Congo ont remis, le 25 février, un don destiné aux victimes des inondations de la partie nord du Congo au ministère des Affaires sociales en vue de leur apporter leur solidarité et soutien.

La remise symbolique du don s'est déroulée entre la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, et le président du Rotary club Brazzaville Telema et du Congo, Jean Roger Bakoula, à Brazzaville. Ce don est composé de matelas, marmites, houes, draps, haches, cartons de sardines, filtres à eau, machettes et bien d'autres.

Le don fait suite au cri de cœur de la ministre auprès des Rotarys après les inondations, a expliqué Jean Roger Bakoula, ajoutant que le geste s'inscrit dans le cadre de la bonne volonté des Rotarys clubs du Congo.

Pour la ministre, le don est un grand geste et sera transmis à bon escient aux compatriotes qui sont dans le besoin. " Il n'y a pas de petit geste pour le ministère car toute action est un élan de cœur en faveur de ceux qui éprouvent le besoin ", a-t-elle laissé entendre.

Elle a, par ailleurs, annoncé le deuxième convoi dans les mois prochains sur l'axe fluvial. Les bénéficiaires sont les sinistrés des villes de Mossaka dans le département de la Cuvette, Makotimpoko dans les Plateaux ainsi que de Bouaniéla et Bétou dans le département de la Likouala.

En rappel, le Rotary International est une association qui rassemble plus de 35 000 clubs avec plus d'un million de personnes dans le monde. Le but est de servir autrui, de promouvoir les normes éthiques élevées et de favoriser l'entente mondiale, la bonne volonté et la paix au travers de son réseau de rotariens, décideurs locaux, civiques et professionnels.

Pour l'année 2022, le thème du Rotary qui guide ses clubs et ses rotariens est " Servir pour changer les vies ".