Congo-Brazzaville: Projet d'autonomisation des filles - L'apport des partenaires locaux sollicité

Lors d'un point de presse animé le 26 février à Brazzaville, le coordinateur du projet d'autonomisation socio-économique des jeunes filles, Patrice Arthur Makouantsi, a invité les partenaires publics et privés à mettre la main à la pâte afin de permettre à cette structure de poursuivre la formation gratuite des filles désœuvrées.

Financé par l'Organisation internationale de la francophonie, le projet d'autonomisation socio- économique des jeunes filles, exécuté par l'Association de la jeunesse congolaise pour le développement, s'occupe de la formation et du suivi des jeunes filles mères de Brazzaville. Conçu au départ pour soixante bénéficiaires, ce projet de douze mois accueille actuellement près de deux cents filles désireuses de bénéficier de ses services.

Se sentant limitée financièrement, matériellement et didactiquement par rapport à l'augmentation de la demande, la coordination de ce projet, qui ne souhaite pas fermer ses portes, estime qu'il est nécessaire que d'autres partenaires interviennent pour non seulement accompagner les bénéficiaires, mais aussi les orienter et garantir leur autonomie.

" Ce projet consiste à rendre les jeunes filles autonomes en créant, après la formation, des activités génératrices de revenus. Nous avons un surnombre des filles ici, voilà pourquoi nous demandons au gouvernement, aux personnalités et autres partenaires de nous aider à accomplir notre mission jusqu'à la fin ", a indiqué le coordinateur du projet.

Les bénéficiaires de ce projet sont, en effet, les filles vulnérables dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Le projet dont le siège est situé dans la rue Hinda, dans le premier arrondissement Makélékélé, offre six filières de formation, à savoir le petit commerce, la coiffure, la couture, la savonnerie, la restauration et la pâtisserie.