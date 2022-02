Congo-Kinshasa: Spoliations des biens de l'Etat à Kalemie, Bukavu, Goma, Kinshasa... /Urbanisme - Pius Muabilu annonce la publication officielle de la liste intégrale

"A cet effet, la récupération des biens immobiliers de l'Etat se poursuit sans encombre malgré les trafics d'influence et pressions de tout genre, exercés sur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat. Une liste des biens de l'Etat, spoliés sur l'ensemble du territoire, sera publiée très prochainement pour que la population se rende compte de l'ampleur des dégâts, notamment à Kalemie, Bukavu, Goma, Matadi, Lubumbashi, Kinshasa... ".

Tel est l'annonce frappante reprise dans le Communiqué officiel n°001/2022, publié le vendredi 25 février 2022, et signé par Me André Malangu Muabila, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala.

En guerre ouverte contre les spoliateurs, arnaqueurs et agents véreux de son Ministère, Me André Malangu rappele que "l'acquisition d'un bien du domaine public ou privé de l'Etat obéit au processus prévu par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifié à date, ainsi que la loi n°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés."

Et de renchérir qu'aux termes des dispositions combinées de ces textes, pour acquérir un bien immobilier ayant appartenu à l'Etat, il faudra obligatoirement être porteur de l'autorisation émanant de la Très Haute Hiérarchie du pays, ainsi que de l'acte réglementaire et administratif de désaffectation et d'attribution.

Par ailleurs, le Directeur de Cabinet à l'Urbanisme et Habitat a signifié que le Ministre Muabilu a tout mis en peuvre pour barrer la route à tous les spoliateurs impénitents et promet de remettre intégralement l'Etat dans ses droits.