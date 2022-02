Congo-Kinshasa: Julie Malundama Melya, primée par les réseaux des journalistes Panafricains

Elle a été honorée. C'est le moins que l'on puisse dire. A Brazzaville, la journaliste d'Univers TV, Julie Malundama Melya, a été primée à côté de son confrère Eric Ambago de Top Congo, par les réseaux des journalistes Panafricains, initiateurs de la première édition du trophée des médias africains édition 2021, dans la catégorie de meilleure présentatrice des journaux télévisés. C'est ce dimanche 27 février qu'elle a traversé le majestueux Fleuve Congo, pour regagner Kinshasa où elle a été accueillie chaleureusement par son média.

Aussitôt arrivée, se confiant à la presse, la présentatrice vedette d'Univers TV a laissé entendre que ce trophée démontre plus que jamais que la presse congolaise a de la valeur. "Ce trophée nous a permis de comprendre que la presse congolaise n'est pas un secteur à négliger. La presse abat un travail de qualité que le monde entier est en train d'observer et de remarquer", a-t-elle déclaré d'entrée. Et ce, avant de renchérir : " C'est un motif de fierté pour moi. Je salue toute la Presse congolaise, car si nous en sommes là, c'est parce que tout autour de nous, nous avons des collègues, des consœurs compétents".

Pour sa part, Eric Ambago a insisté sur le travail. "Il fallait de la patience, de la passion, il fallait travailler à fond. Moi je me souviens lors que j'ai commencé à Top Congo FM, je partais à pied au boulot, parfois sous la pluie et j'allais m'échanger à la radio. C'est un travail qui demande de sacrifice", a déclaré Eric Ambago. Mme Julie Malundama Melya a remis officiellement ce trophée à la Directrice d'Univers groupe télévision Laurette Mandala Kisolokele.

Pour rappel, la Journaliste Julie Malundama est parmi ces femmes qui se distinguent dans différents domaines de la vie. Mariée, maman des garçons, la Présentatrice Télévision est en même temps Présidente du Salon littéraire NGONGI. Le 17 juin 2021, pour la première fois en RDC, elle avait remis au Gouvernement un manuel sur l'enseignement maternel rédigé, corrigé et agréé par les dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Le "Bouquet Fatshi pour l'enseignement maternel en RDC", Composé de 7 livres, Bouquet Fatshi vient remettre à l'enseignement maternel en RDC sa lettre de noblesse pour la bonne éducation des enfants de 3, 4 et 5 ans de l'école maternelle. Elle ne cesse de se distinguer ici sur la terre de ses ancêtres même au-delà de sa patrie. Félicitations Consœur !