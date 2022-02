Congo-Kinshasa: "Détournements" des deniers publics à Lualaba /RDC - Richard Muyej traduit en justice

L'Assemblée provinciale de Lualaba a déposé, samedi 26 février, une plainte contre le gouverneur déchu de cette province, Richard Muyej Mangeze Mans, pour détournement des deniers publics. Me Mpele Lohongo qui a été chargé de saisir la justice, explique que l'ancien ministre de l'intérieur a détourné un montant de plus de 50 millions USD et spolié des propriétés immobilières de la province.

En effet, par la résolution n°001/BURLBA/09/2021 du 10 septembre 2021, l'Assemblée provinciale du Lualaba avait décidé unanimement de mettre en accusation Richard MUVEJ MANGEZE, alors Gouverneur de la province pour plusieurs faits infractionnels. Ainsi, chargé par Louis KAMWENYI THUMBU, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Mpela Lohongo, avocat au barreau de Kinshasa/Matete note dans la plainte à la Cour de cassation les griefs suivants : détournement d'une somme de 2.100.000 USD destinée à l'entretien de l'atelier des engins de construction des routes en province, emprunt contracté à la banque TMA sans autorisation préalable de l'Assemblée provinciale ; détournement d'une somme de 25.000.0005USD, argent destiné au projet agricole de la province et emprunt contracté à la banque Afriland pour laquelle Richard Muyej a été autorisé mais qui n'a pas totalement servi à cette cause ; détournement d'une somme de 25.000.000$USD, montant destiné à la construction de l'aérogare de Kolwezi, prêt obtenu auprès d'Equity Bank lequel n'a donné aucun résultat palpable d'après le plaignant.

L'assemblée provinciale de Lualaba accuse également Muyej d'avoir spolié les différentes propriétés immobilières de la province et avoir effectué des dépenses par banque et caisse non couvertes par les pièces justificatives

"Au regard de la gravité des faits lui reprochés et des dommages causés à la province, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba vous prie de bien vouloir ouvrir une action judicaire à charge du cité en vue de rétablir la province dans ses droits durement mis en mal par les actes infractionnels ci-haut dénoncés", indique la plainte.

Soulignons que cette plainte est porté dans un contexte marqué par un jeu de ping-pong entre les pros Muyej et pros Masuka. Rappelons que c'est depuis le 10 septembre 2021 que Richard Muyej et tout son gouvernement avaient été déchus au cours d'une plénière. 11 députés provinciaux sur 17 avaient voté pour la déchéance et Fifi Masuka est jusqu'à ce jour intérimaire à la tête de Lualaba.